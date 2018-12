Wie sicher ist Fürth? Stadt will Bürger fragen

Ermittlungen zum Überfall in der Jakobinenstraße dauern an — OB Jung kündigt besondere Erhebung an

FÜRTH - Drei Wochen nach der Attacke auf einen jungen Mann in der Bahnunterführung Jakobinenstraße sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Auf FN-Nachfrage hieß es dazu, es handle sich um "keine einfachen Ermittlungen" und diese dauerten an. Im Rahmen einer Bürgerbefragung will die Stadt in Kürze erstmals sehr detailliert wissen, wie sicher sich die Fürther in ihrer Stadt fühlen.

„Nicht allzu viele Hinweise“: Der Mann, der in der Unterführung Jakobinenstraße einen 22-Jährigen brutal angegriffen hat, läuft noch frei herum. © Foto: Winckler



An einem Freitag Ende November passierte ein 22-Jähriger gegen 20.45 Uhr mit einem Arbeitskollegen die Unterführung Jakobinenstraße, als ihn ein Unbekannter plötzlich zu Boden stieß und mehrmals mit den Füßen auf ihn eintrat. Erst nach Zurufen eines Passanten ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete durch die Karolinenstraße Richtung Nürnberg. Der 22-Jährige, der auch eine Schnittverletzung im Gesicht davontrug, wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Kripo bat nach dem Überfall Zeugen um Hilfe. Gesucht wird seitdem der Angreifer, ein Mann im Alter von 25 bis 35 Jahren, etwa 1,90 Meter groß, der einen Vollbart trägt oder trug und Jogginghose und Kapuzenjacke anhatte. Gesucht wird außerdem der Passant, der den Täter zur Flucht bewegte. Auf Nachfrage sagte ein Polizeisprecher nun, es seien "nicht allzu viele Hinweise" eingegangen. Alle weiteren Fragen blieben mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen unbeantwortet.

Nach der Tat bekannten viele Bürger und insbesondere Bürgerinnen auch im Online-Angebot der FN, sie hätten Angst, in der Dunkelheit durch diesen Tunnel oder durch andere schummrige Ecken der Stadt laufen zu müssen. Viele forderten Videoüberwachungskameras und eine bessere Beleuchtung. Die Stadt kündigte daraufhin in "naher Zukunft" eine Begehung der Bahnunterführung im Zentrum Fürths zusammen mit Vertretern der für die Straßenbeleuchtung zuständigen infra an.

Unterdessen sorgt eine Haushaltsbefragung der Stadt Nürnberg für Aufsehen, bei der 4000 Menschen nach ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden befragt wurden. Das niederschmetternde Ergebnis: Vier von fünf Frauen fühlen sich in Grünanlagen nachts allein nicht sicher, drei Viertel aller Frauen haben abends in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen ein mulmiges Gefühl. Deutlich gewachsen ist die Unsicherheit im Vergleich zu einer früheren Umfrage in den Nürnberger Stadtteilen Eberhardshof und Muggenhof. In Johannis, wo Mitte Dezember ein 38-Jähriger drei Frauen kurz nacheinander auf offener Straße mit dem Messer attackierte und fast tödlich verletzte, fühlten sich die Bewohner bislang sicherer als im städtischen Durchschnitt.

Doch auch in Fürth, das sich nach der Kriminalstatistik 2017 zum 14. Mal in Folge sicherste Großstadt Bayerns nennen darf, lässt das Sicherheitsempfinden nach. Das legte schon die vorerst letzte Bürgerbefragung der Stadt 2016 nahe. Mit dem "Schutz vor Kriminalität" zeigten sich damals 70,6 Prozent der 3000 befragten Haushalte zufrieden (2012: 81,6 Prozent).

Oberbürgermeister Thomas Jung sagte nun auf Nachfrage, dass im Frühjahr die nächste Befragung ansteht. Angesichts der "dramatischen" Werte in Nürnberg lasse die Stadt kurzfristig aber noch einen detaillierten Frageblock zum Sicherheitsempfinden einbauen. Abgefragt wird darin beispielsweise auch, wie sich die Fürther in ihrem jeweiligen Wohnviertel fühlen.

Birgit Heidingsfelder