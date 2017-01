Wieder zugelegt: Fürther Landkreis bleibt beliebt

Auch 2015 ist die Bevölkerungszahl in den 14 Kommunen geklettert - vor 56 Minuten

ZIRNDORF - 114.291 Menschen sind im Landkreis Fürth daheim. Das belegt: Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.

Auch der Markt Cadolzburg ist bei Neubürgern beliebt. Foto: fn



Die Bevölkerungszahlen gibt alljährlich das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth heraus, allerdings immer mit einer Verzögerung von rund einem Jahr. So sind die aktuellsten Daten auf den Stichtag 31. Dezember 2015 bezogen.

Der Vergleich mit dem Jahresende 2014 zeigt, dass der Landkreis Fürth nichts an Attraktivität verloren hat: Damals zählte die Statistik rund 450 Personen weniger. Keine der 14 Städte und Gemeinden des Landkreises verzeichnet einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Allerdings stagniert in einigen die Einwohnerzahl, sie ist nahezu unverändert im Vergleich zu den Vorjahren. Darunter ist beispielsweise die kleinste Kreis-Kommune Tuchenbach mit ihren 1343 Einwohnern.

Auch Puschendorf hat mit 2167 Bürgern ein fast unverändertes Ergebnis, ebenso Ammerndorf (2067 Bewohner). Nahezu ohne Zuwachs sind auch Roßtal (9612) und Großhabersdorf (4029).

Deutliche Zuwächse

Absoluter Gewinner in Relation zu seiner Ausgangsgröße ist Seukendorf, dort wurden 42 Bürger mehr gemeldet. Insgesamt leben in Seukendorf 3143 Menschen. Das zahlenmäßig stärkste Wachstum hat Langenzenn: 92 Menschen kamen hinzu, was eine Gesamtzahl von 10.535 ergibt.

Unter den 24.627 Zirndorfern sind 69 Neubürger, Cadolzburg (10.741) durfte 58 Neue begrüßen, Oberasbach (17.520) 55 und Stein (13.789) 42. Jeweils um die 30 zusätzliche Bürger wurden in den Gemeinden Obermichelbach (3230), Veitsbronn (6386) und Wilhermsdorf (5102) in den Standesämtern registriert.

Ein Blick zurück in frühere Statistiken macht das Wachstum des Landkreises deutlich. So lebten vor 20 Jahren 113.075 Menschen in den Städten und Gemeinden, vor einem Vierteljahrhundert waren es 101.989.

Beate Dietz