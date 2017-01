Wilder Tanz-Wirbel im Stadttheater

FÜRTH - Mit der Tanzshow „Best of - Rock the Ballet“ rocken die Bad Boys of Dance das Fürther Stadttheater und bringen es mit einer sensationellen Choreografie aus Ballett, Jazz, Hip-Hop und Akrobatik zu den Hits legendärer Popgrößen zum Beben.

Höher, weiter, schneller: Tänzerische Perfektion bietet das Ensemble mit seiner Performance aus Ballett, Jazz, Modern Dance, Hip-Hop und Akrobatik. © Foto: PR



In atemberaubendem Tempo wirbeln die sechs Tänzer und eine Tänzerin, über die Bühne. Klassische Ballett-Elemente wie Grand-Jetés oder Fouettés wirken in Verbindung mit Popsongs von Queen, Lenny Kravitz und Michael Jackson wie aus einer anderen Tanz-Welt und reißen das Publikum im Fürther Stadttheater, das bis auf den letzten Platz gefüllt ist, buchstäblich mit.

Seit 2008 begeistern die Bad Boys mit ihrer Tanz-Performance aus Ballett, Jazz, Modern Dance, Hip-Hop und Akrobatik unter der Leitung von Rasta Thomas und Adrienne Canterna ein erfahrenes Ballett-Publikum ebenso wie Theater-Neulinge. Die exzellenten Tänzer, die allesamt eine klassische Ballettausbildung an renommierten Schulen und Akademien in den USA absolviert haben, bieten tänzerische Perfektion auf hohem Niveau.

„Best of - Rock the Ballet“ kombiniert die Höhepunkte aus Rock the Ballet Original und Rock the Ballet 2 sowie einer weiteren Show aus dem Londoner Westend mit einigen völlig neuen Mooves und Tanzsequenzen. Die musikalische Bandbreite reicht von aktuellen Chart-Hits von Alicia Keys über französische Chansons von Jacques Brel bis zu Klassikern der Pop-Musik von Prince, Queen und Michael Jackson.

Das Programmheft verrät, dass der Jackson-Hit „Bad“ aus dem Jahr 1987 den Erfinder von Rock the Ballett, Rasta Thomas, dazu inspirierte, seine Tänzer „Bad Boys“ zu nennen – coole Kerle, die es tänzerisch einfach drauf haben. Thomas scheint es gelungen zu sein, das Ballett neu zu erfinden, denn weltweit haben bereits über eine Million Fans in über 750 Aufführungen die Shows gesehen. Auch in Fürth gastiert die Company zum wiederholten Male.

Die zu Beginn des Abends in Jeans und T-Shirts auftretenden Tänzer werden von Video-Projektionen im Hintergrund begleitet, die aufwendige Bühnenbilder und Kostüme überflüssig machen. Als Solisten zeigen Bridget Whitman und Kenneth Corrigan zu Balladen von Coldplay klassische Pas de deux, die so ergreifend wie perfekt getanzt sind. Der rauchigen Chanson-Stimme von Jacques Brel und seinem „Ne me quitte pas“ (Deutsch: Verlass‘ mich nicht) hauchen die Bad Boys zusätzlich Melancholie ein.

Nach der Pause fliegen die Tänzer in rasanter Abfolge von Rock- und Pophymnen aus den 80er und 90er-Jahren schier über die Bühne. Sie springen und drehen noch höher, weiter und schneller, wechseln vom Spagat am Boden in diverse Hand- und Kopfstände und animieren das Publikum immer wieder zum Mitklatschen.

Besonders der charismatische, athletische Solist, der Handküsschen ins Publikum wirft und aus dem Stand einen Salto schlagen kann, lässt die Herzen von Zuschauerinnen jeden Alters höher schlagen – und vermutlich so manchen Mann im Publikum an sich und seiner Figur zweifeln. „Da kannst du als normaler Mann nur alt aussehen“, raunt ein Mittfünfziger seinem Sitznachbarn zu. Zum Ende der Show brandet bei Michael-The-King-of-Pop-Jacksons „Bad“ und David Guettas „Shot me down“ stürmischer Beifall durchs Fürther Stadttheater — und es folgt langes, rhythmisches Klatschen, um die Tänzer für Zugaben noch einmal auf die Bühne zu holen.

