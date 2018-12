Wilhermsdorf: Gefährliche Baustelle

Gefährliche Baustelle in Wilhermsdorf: Am östlichen Ortsende, gegenüber des Bahnhofs, ist eine Spur der Staatsstraße Langenzenn-Markt Erlbach (Nürnberger Straße) durch Baufahrzeuge und Absperrungen belegt. Wer von Dadurch kommt es an der vielbefahrenen Abzweigung zur Hubstraße zu vielen gefährlichen Begegnungen..Foto: Heinz Wraneschitz © Heinz Wraneschitz bildtext.de