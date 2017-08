Wilhermsdorfer Wutzdog vermisst Gäste

WILHERMSDORF - Die da waren, tanzten und sangen sich die Seele aus dem Leib und hatten ihren Spaß dabei. Die zuhause blieben, verpassten bei der zweiten Auflage des Wutzdog-Festivals am Wilhermsdorfer Tell-Schützenheim vier Bands für wenig Geld.

Grateful Life war eine von vier Bands, die umsonst am Schützenheim spielten, um den Verein „Orienthelfer“ des Kabarettisten Christian Springer zu unterstützen. © Foto: Heinz Wraneschitz



Und außerdem hätten sie damit dem Verein "Orienthelfer" des Kabarettisten Christian Springer etwas mehr Spenden zukommen lassen können. Zwischen fünf und sieben Freiwillige hatten tagelang Bühne und Zelte aufgebaut. The Factory - Listen To The Music, Grateful Life, Lolas Radio und eine "Special Guest"-Combo hatten sich bereit erklärt, kostenfrei zu spielen.

Die Wiese am Schützenheim – auch die Räumlichkeiten waren kostenfrei überlassen worden – bot wieder eine optimale Sicht auf die Bühne. Sogar Bürgermeister Uwe Emmert war für mehrere Stunden bei "Wutzdog" dabei. Auch einige Asylbewerber aus den umliegenden Gemeinden standen noch im Publikum, als Scheiderers "Grateful Life" nach Sonnenuntergang losrockten. Doch schon seit dem späten Nachmittag war am Ende des Zenngrunds tolle Musik zu genießen gewesen.

Dennoch hätte sich das Organisationsteam um die beiden Macher Herbert Kropstat und Norbert Scheiderer gewünscht, dass mehr als die 250 Gäste gekommen wären und Eintritt zur Unterstützung der Orienthelfer gezahlt hätten.

