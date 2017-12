Winzige Weihnachten in Frau Pfeiffers Puppenhaus

Mit Liebe zum Detail verschönert eine 83-jährige Fürtherin seit über zwei Jahrzehnten ihre Mini-Immobilie - vor 6 Stunden

FÜRTH - In ihrer Kindheit musste sie ihr Puppenhaus gegen ein Paar Schuhe tauschen. Heute besitzt Gisela Pfeiffer ein fünfstöckiges Puppenhaus, das sie seit 20 Jahren mit viel Liebe ausstattet. Zur Weihnachtszeit wurde es natürlich festlich geschmückt.

Auch die Püppchen im fünfstöckigen Haus feiern dank Gisela Pfeiffer Weihnachten. Für das Festmahl an Heiligabend wurden Klöße, Braten und Gemüse extra von einem Spielwarenladen in Nürnberg angefertigt. © Foto: Edgar Pfrogner



Auch die Püppchen im fünfstöckigen Haus feiern dank Gisela Pfeiffer Weihnachten. Für das Festmahl an Heiligabend wurden Klöße, Braten und Gemüse extra von einem Spielwarenladen in Nürnberg angefertigt. Foto: Foto: Edgar Pfrogner



Betritt man das Wohnzimmer von Gisela Pfeiffer, kann man sich von einer Sache gar nicht mehr losreißen: Ein riesiges, opulent ausgestattetes Puppenhaus schmückt das Heim der 83-jährigen Fürtherin. Auf fünf Etagen finden sich Dachboden, Kinderzimmer, Nähzimmer, Jugendzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Kaminzimmer, Esszimmer, Küche, Diele und Speisekammer. Während ein Püppchen Geige übt, sitzen ein Stockwerk darunter zwei Herren an einem Tisch aus Mahagoniholz und spielen Schach. Nebenan in der Speisekammer versteckt sich eine winzige Maus unterm Obstregal.

Bilderstrecke zum Thema Frau Pfeiffers Puppenhaus: Weihnachten für Winzlinge Vor mehr als 20 Jahren erfüllte sich Gisela Pfeiffer aus Fürth einen Traum und baute mit ihrem Mann ein fünfstöckiges Puppenhaus. Seitdem wird es mit immer mehr Winzigkeiten ausgestattet. Und zu Weihnachten gibt es natürlich einen Festtagsbraten und Klöße im Mini-Format.



1948, als Gisela Pfeiffer noch zur Schule ging, wurden nur wenige Puppenhäuser auf dem Markt angeboten. Ihr Großvater, der Tischler war, baute ihr deshalb eins. Kurz darauf jedoch musste die Familie das gute Stück im Schaufenster eines Friseurs ausstellen – neben einem Schild mit der Aufschrift "Tausche Puppenhaus gegen Schuhe". Die kleine Gisela hatte in der Nachkriegszeit keine passenden Schuhe mehr, sie brauchte dringend welche. Das Haus fand schnell neue Besitzer, und zunächst trauerte das Mädchen ihrem Spielzeug nicht hinterher.

Viele Jahre später aber, als Gisela Pfeiffer über die Spielwarenmesse in Nürnberg ging, betrachtete sie einige Puppenhäuser der Firma "Mini Mundus" und verliebte sich in die Miniatur-Welten. In diesem Augenblick war ihr klar, dass sie ihren Kindheitstraum noch einmal lebendig werden lassen wollte. Gesagt, getan: Den Katalog mit den Puppenhäusern in der Hand, berichtete sie ihrem Mann von ihrem Vorhaben. Als sie kurz darauf in Rente ging, suchte sie sich die Grundeinrichtung für das Bad, die Küche und das Wohnzimmer aus.

1994 fing die Arbeit dann richtig an: Zunächst suchte die Fürtherin sich ein Grundgerüst mit Spitzdach aus (im Dachboden sollte man ja die Wäsche aufhängen können), dann ging es ans große Basteln. 1500 Ziegel mussten rot bemalt und ans Dach angebracht werden. Die Wände wurden mit Tapeten und Fliesen verziert, der Fußboden mit Parkett ausgelegt. Anschließend kümmerte sich das Ehepaar um die Möbel. Bausätze halfen dabei, die Einzelteile wurden geschmirgelt, zusammengeklebt, getrocknet und poliert.

Das erfordert natürlich viel Zeit und Geduld: Nach und nach aber nahm das Haus Gestalt an. Sobald Pfeiffer unterwegs das eine oder andere ausgefallene Detail fand, nahm sie es mit und stellte es in ihre Stube.

Besonders gerne geht sie in ein Spielwarengeschäft in Nürnberg, denn dort gibt es alles, was die kleinen Bewohner benötigen. Erst kürzlich ließ sie für das Festmahl an Heiligabend Braten, Klöße und Gemüse in Miniaturform anfertigen, die nun in Schüsseln auf dem Esstisch serviert werden. Auch ein Tannenbaum mit selbstgebastelten Geschenken und winzigen Strohsternen, sowie ein Adventskranz zieren das Wohnzimmer des Hauses.

Stromkasten mit Zeitregler

Selbstverständlich dachten die Pfeiffers auch an die Beleuchtung: Überall, sogar am Tannenbaum, sind Lichter angebracht. Ein Stromkasten mit Zeitregler an der Hinterwand des Hauses sorgt dafür, dass tagsüber das Licht brennt und nachts, während der Schlafenszeit, alles dunkel ist.

"Ich muss zu allem eine Beziehung haben", erklärt die Rentnerin. So hängen im Schlafzimmer über dem Ehebett kleine Bilder von ihren eigenen Eltern und Großeltern, auch die Bilder in den anderen Zimmern sind teilweise selber gemalt. Natürlich brauchte ihr Haus auch ein Nähzimmer, schließlich liebte es Gisela Pfeiffer früher, ihre Kleidung selbst herzustellen. Grundsätzlich lag ihr daran, die Zimmer nach dem Vorbild ihres Elternhauses zu gestalten.

Im Frühjahr wird die Weihnachtsdeko abgebaut, das ganze Puppenhaus ausgeräumt und mit dem Pinsel entstaubt. Ist der Frühjahrsputz erledigt, macht sich Gisela Pfeiffer daran, Ostereier zu verstecken.

SARAH TAUSCHE