Wir warten aufs Fürther Christkind

Argentato-Seiler-Eleven mit dem "Nussknacker" im Stadttheater - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Allzu weit ist’s auf jeden Fall nicht mehr hin, sobald der Ballett-Klassiker "Der Nussknacker" aufgeführt wird. So läuteten nun auch die Fürther Ballettschule Argentato-Seiler und das angeschlossene Leistungszentrum für Bühnentanz die Vorweihnachtszeit im Stadttheater ein.

Hier geht’s zur Sache, und das an Heiligabend: Die Geschwister streiten ums hölzerne Geschenk. © Foto: Anestis Aslanidis



Die Geschichte, getanzt von den Elevinnen und Eleven der Argentato-Seiler-Leistungs- und Ausbildungsklassen, stammt von E.T.A. Hoffmann, Peter Tschaikowski hat sie vertont: Zu Weihnachten bekommt Clara einen Nussknacker geschenkt. Nachts schleicht sie sich zurück ins Wohnzimmer und schläft dort mit der Holzfigur im Arm ein. Der Nussknacker wird lebendig, gewinnt mit Claras Hilfe den Kampf gegen den feindlichen Mäusekönig und dessen Armee und nimmt sie mit ins Land der Süßigkeiten, in dem sie sich in die Zuckerfee verwandelt. Als Clara wieder erwacht, weiß sie nicht, ob sie wirklich nur geträumt hat.

Mit etwa 100 jugendlichen Tänzerinnen und Tänzern aus den Ausbildungs- und Kinderklassen sowie einigen Profis des Leistungszentrums für Bühnentanz erarbeitete Laura Seiler, künstlerische Leiterin der Ballettschule, das Stück überwiegend nach den Original-Choreografien von Marius Petipa. Bereits in den vergangenen Jahren führte die 2001 von Daniela Maria Argentato-Seiler gegründete Schule so beliebte wie technisch anspruchsvolle Ballettklassiker wie etwa "Dornröschen", "Le Corsaire" oder "Schwanensee" auf. Laura Seiler steht als Profi-Tänzerin dann auch zusammen mit ihren Eleven auf der Bühne des gut besuchten Stadttheaters und tanzt die Doppelrolle der Clara und der Zuckerfee. Mit Tanzpartner Edgar Dreiling hält sie beim Pas de deux perfekte Arabesquen und dreht auch während der Soli Fouettes und Pirouetten in Höchstgeschwindigkeit.

Aber auch die Ballettschülerinnen, wie Alyssa Hagemann, die als Schneeflockenkönigin glitzert wie ein Eiskristall, oder Carolina Maier im Chinesischen Tanz, meistern ihre anspruchsvollen Rollen mit Bravour. Lara Kroll und Peter Heigl zeigen im Arabischen Tanz weitere Facetten des klassischen Balletts und erhalten begeisterten Szenenapplaus. Auch Maria Golubova als Schmetterling oder die allerliebsten kleinen Mäuse, die als Armee des Mäusekönigs (Tobias Heigl) lustigerweise im Pas de Chat (Katzenschritt) über die Bühne springen, erhalten immer wieder viel Beifall. Überhaupt gewinnen alle Mitwirkenden als tanzende Bienen, Blumen, Lebkuchen, Bonbons und Zuckerstangen schnell die Herzen der Zuschauer.

Noch einmal, so verriet Daniela Maria Argentato-Seiler am Rande, steht dieser "Nussknacker" auf dem Programm, nämlich am 10. Dezember als Kinder-Ballett "von Kindern, aber nicht nur für Kinder" in der Zirndorfer Paul-Metz-Halle. Und dann ist auch tatsächlich bald Weihnachten.

SABINE BECK