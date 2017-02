Wo die Großstadt Fürth ganz klein ist

Ortsporträt: Ritzmannshof ist vieles, bloß nicht urban - vor 3 Minuten

FÜRTH - Wer Fürth sagt, dem kommen vielleicht spontan Neue Mitte, Schwabacher Straße, Ronhof oder Hardhöhe in den Sinn. Doch die Großstadt kann auch ganz anders. In Ritzmannshof zum Beispiel. Seit 1972 gehört der Ortsteil zu Fürth, seinen ländlichen Charakter hat er sich bis heute bewahrt. Einer, der das seit mehr als 50 Jahren schätzt, ist Siegfried Eder. Der 79-Jährige wuchs in der Gebhardtstraße auf, mit den FN sprach er im Rahmen der Ortsporträt-Reihe darüber, warum er am Stadtrand seinen Lebensmittelpunkt fand. In der aktuellen Ausgabe von SamSon, dem digitalen Magazin unserer Zeitung, wird Ritzmannshof mit vielen weiteren Fotos und Informationen vorgestellt.

„Wir wohnen ideal“: Der heute 79-jährige Siegfried Eder hat seinen Entschluss, sich im kleinen Ritzmannshof niederzulassen, nie bereut. © Fotos: Hans-Joachim Winckler



Warum Siegfried Eder ausgerechnet nach Ritzmannshof zog? Die Antwort ist einfach: „Da gab’s einen sehr schönen Bauplatz.“ Er errichtete sein Haus, zog 1963 mit seiner Frau ein. Seine Begeisterung für den Ortswechsel ist noch heute hörbar: „Wir wohnen ideal.“

Der 79-Jährige rechnet vor: „In die Innenstadt sind es gerade mal acht, neun Kilometer.“ Auch zu seinem Arbeitsplatz, der viele Jahre in Erlangen lag, sei es nicht allzu weit gewesen. Eder war Techniker bei Siemens und vor dem Ruhestand als Vertriebsleiter engagiert.

Ganz selbstverständlich hat er sich mit der Geschichte des Ortsteils vertraut gemacht. Berichtet, wie die Zenn, an deren Ufer die Ansiedlung liegt, das Leben hier von jeher geprägt hat. Dass Ritzmannshof keinen ausgeprägten Mittelpunkt hat, habe ihn nie gestört. „Es gibt ja auch keine Kirche und deshalb keine Kirchweih“, erklärt er – und das findet er jetzt doch etwas schade: „Wir müssen mal ein Dorffest machen.“

Neubauten ziehen an

Rund 200 Menschen wohnen heute in Ritzmannshof, darunter etwa 20 junge Familien, die nicht zuletzt von den Neubauten angezogen wurden, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Für Siegfried Eder war es von Beginn an kein Problem, hier heimisch zu werden. „Wenn ich damals mit meinem VW Käfer Standard angefahren kam, dann ist man hin und hat sich unterhalten.“

Schmunzelnd erinnert er sich an einen alten Vorgesetzten, der ortsfremde Mitarbeiter mit dem Hinweis zu warnen pflegte, die „Franken seien stur“. Möglich, wendet Eder ein: „Aber man muss immer auf den Ausgang des Ganzen schauen. Wenn man mit einem Franken Freundschaft geschlossen hat, dann hält die nämlich sehr, sehr lange.“

In Ritzmannshof sei er mit allen Männern seines Alters gut bekannt gewesen. „Da sind leider schon viele gestorben.“ Froh ist er auch über seinen „sehr guten Freundeskreis“, der sich schon vor langer Zeit bildete. Um ein Haar wäre Siegfried Eder deshalb nicht in Fürth geblieben, sondern nach Amerika ausgewandert: „Das hatte ich mit einem Kumpel geplant, als wir beide sehr jung waren.“ Der Freund lebt heute tatsächlich in Kanada, Eder entschied sich anders. Doch die Freundschaft blieb bestehen. „Er wohnt wirklich ganz wunderbar“, schwärmt der 79-Jährige von Kanada, wo er zu Besuch war.

Rund 200 Menschen leben heute im idyllisch gelegenen Dorf an der Zenn, darunter 20 junge Familien.



Die Natur begeistert ihn auch in Ritzmannshof. Die umliegenden Wiesen und Äcker, der nahe Wald sind ihm ans Herz gewachsen, genau wie sein Garten: „Die Freude daran hält bis heute an, im Frühjahr geh’ ich wieder von früh bis spät raus.“ Und weil ihm das alles so wichtig ist, entschloss er sich vor 15 Jahren zu einem für ihn außerordentlichen Schritt: Siegfried Eder wurde zum Mitbegründer einer Bürgerinitiative.

Was ihn aktiv werden ließ, war und ist die „Hüttendorfer Talquerung“. Die geplante Umgehungsstraße soll von Eltersdorf zum Fürther Hafen führen. Die Mitglieder der „Bürgerinitiative Verkehr Fürth Nord-West“ befürchten allerdings unter anderem gravierende Einschnitte in eine wertvolle Naturlandschaft.

Siegfried Eder erinnert sich: „Ich war nie politisch aktiv, aber diese Pläne haben mich aus dem Sattel geworfen.“ Als erster Vorsitzender der Initiative ließ er das Vorhaben nicht auf sich beruhen: „Da bin ich dann von Haus zu Haus gezogen und hab’ die Probleme erläutert.“ 2012 gab er den Vorsitz an den örtlichen Landwirt Siegfried Tiefel weiter, die Entwicklung verfolgt er jedoch weiter aufmerksam.

Hat er seine Entscheidung für Ritzmannshof je in Frage gestellt? Die Antwort kommt augenblicklich: „Ein klares Nein. Das hab’ ich nie bereut.“ Ein Mal im Jahr zieht es ihn allerdings unweigerlich in die Innenstadt. Siegfried Eder lacht: „Der Gang über die Fürther Kärwa, der muss sein.“

SABINE REMPE