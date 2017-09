Wo Schätze lauern: So war der Grafflmarkt in Fürth

Nach Jahren des Streits trödeln Hunderte wieder ausgelassen - vor 55 Minuten

FÜRTH - Fürth liebt seinen Grafflmarkt. Nach Jahren des Streits um die Sperrzeiten ist der Trödlmarkt in der Altstadt endlich wieder das, was er eigentlich sein soll: ein ausgelassenes Fest. Wir haben uns am Freitag umgesehen - und einige Schätze entdeckt!