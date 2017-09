Wo wünscht sich Fürth Tütenspender?

Problem Hundekot: Stadt bittet Bürger um Vorschläge — Vorerst im Norden und Westen

FÜRTH - Standorte für Tütenspender gesucht: Viele Bürger ärgern sich über Hundekot auf Gehwegen. Die Stadt will nun herausfinden, ob mehr "Dog Stations" helfen könnten – und ruft die Fürther auf, die Problemzonen zu benennen.

Auch am Kellerweg im Süden Fürths steht ein Tütenspender. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Seit Jahren besteht für Hundehalter die Pflicht, beim Gassigehen Abfalltüten mitzunehmen, in denen sie die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner verschwinden lassen und ordnungsgemäß entsorgen können. Dafür verteilt die Stadt jährlich bereits rund 100 000 Plastiktüten, ausgegeben werden sie etwa in der Tourist-Info und der Bürgerinformation. Daneben gibt es zehn Tütenspender, unter anderem im Stadtpark, im Schlosspark, in der Hornschuchpromenade und im Südstadtpark.

Trotzdem halten sich nicht alle an die Vorgaben: Beim Grünflächenamt gehen zunehmend Klagen über verschmutzte Wege, Plätze und Grünanlagen ein. Statt in die Mülleimer werden die Tüten oft achtlos in die Sträucher geworfen. Das belastet die Umwelt und sorgt für Ärger bei Anwohnern und Spaziergängern.

Auch der Umweltausschuss hat sich vor kurzem mit dem Problem beschäftigt und die Stadtverwaltung aufgefordert, zu untersuchen, wo genau zusätzliche Tütenspender hilfreich wären und wie teuer das Aufstocken käme. Schließlich müssten Mitarbeiter des Grünflächenamts die Spender befüllen und auch Mülleimer in der Nähe regelmäßig leeren.

Um die Situation zu verbessern, bittet die Stadt nun die Bürger, Orte zu melden, an denen ihrer Meinung nach Tütenspender und Abfallkörbe benötigt werden. Die Standorte sollen dann geprüft werden. Zuerst sind die Stadtteile Atzenhof, Burgfarrnbach, Herboldshof, Mannhof und Stadeln an der Reihe. Bürger sollen beliebte Gassi-Bereiche benennen, vor allem in Ortsrandlage und entlang der Wege in den Talauen der Flüsse, und möglichst ganz konkret mitteilen, wo solche Dog Stations sinnvoll wären. Die Standorte sollten am besten "im Umfeld vorhandener Abfallkörbe liegen, da es sich hierbei meistens um städtische Flächen handelt und ein kostenintensives Nachrüsten von Abfalleimern entfällt", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Sie bittet die Bürger darin auch um Verständnis, dass Wünsche für andere Viertel vorerst zurückgestellt und lediglich für eine weitere Ausdehnung des Angebots vermerkt werden können. Alle Anregungen, die heuer bereits an die Stadtverwaltung herangetragen wurden, seien schon im Grünflächenamt notiert und müssten nicht erneut übermittelt werden.

Im Grünflächenamt sah man die Aufstockung der Tütenspender, wie berichtet, eher skeptisch. Neben den Tüten, gab Amtsleiter Gerhard Vogel vor kurzem zu bedenken, brauche es eben immer auch einen Hundebesitzer, der die Hinterlassenschaft seines Tieres aufklaubt und dann noch sachgerecht entsorgt.

Die möglichst konkreten Angaben zu Wunschstandorten (gerne mit Markierung im Stadtplan) können per E-Mail an grfa@fuerth.de gesendet werden.

