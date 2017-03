Wochenende zum Aufblühen in Fürth

FÜRTH - Auch wenn der Frühling trotz offiziellen Beginns noch zickt – siehe dazu auch Seite 27 –, behauptet die Stadt ungerührt: "Fürth blüht auf!" Es ist das Motto fürs kommende Wochenende, wenn auf der Freiheit der Frühlingsmarkt beginnt und ein verkaufsoffener Sonntag die Kunden in die City locken möchte.

Verkaufsoffener Sonntag und Frühlingsmarkt locken wieder in die Fürther Innenstadt. © Hans-Joachim Winckler



Die Geschäfte öffnen am 26. März von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und präsentieren, so wird’s versprochen, neben den schon obligatorischen lebenden Schaufensterpuppen, Musikgruppen und "Walking-Acts" viele Attraktionen. In die dritte Runde geht die Verteilung der "Blütenbomben"- Kapseln: Mit den in diesem Jahr verteilten Schmetterlingsblumen-Samen haben die Besucher dann insgesamt 6000 Exemplare im Stadtgebiet gepflanzt.

Die andere Variante: Am Grünen Markt haben junge (oder junggebliebene) Besucher im Pavillon der "Schule der Phantasie" Gelegenheit, die Pflanzen direkt in einen Blumentopf zu setzen, der individuell bemalt und beklebt werden kann — solange der Vorrat reicht. Ebenfalls am Grünen Markt ist der Kölner Puppenspieler Andreas Blaschke zu Gast, der zu jeder vollen Stunde mit seinen historischen Marionetten ein anderes Märchen aufführt.

Rund um die Altstadt bieten Geschäfte diverse Vergnügungen – von der Malaktion und der Weinprobe über Ansteckblüten und Weltladen-Kostproben bis hin zum Scherenschleifer und zur Parfumshow. Am Waagplatz erzählen Anja Blana und Pia Will vom Altstadtverein Märchen und Geschichten. In der Fußgängerzone sorgt das Schukker-Trio mit internationalem Folk für musikalische Unterhaltung. Live-Kostproben aus dem Erfolgsstück "Mademoiselle Marie" bietet das Ensemble der Cadolzburger Burgfestspiele um 14, 15 und 16 Uhr in der Neuen Mitte.

Wer noch mehr Rummel braucht, ist auf der Fürther Freiheit richtig: Vom 25. März bis 2. April sind hier die Schausteller mit ihrem Frühlingsmarkt am Start.

