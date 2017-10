Wohnhausbrand in Herboldshof: Zwei Frauen leicht verletzt

Räumlichkeit komplett ausgebrannt - Flammen griffen auf weitere Wohnungen über - vor 2 Stunden

HERBOLDSHOF - Mit mehreren Einsatzwägen musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag im Fürther Stadtteil Herboldshof anrücken. Dichter Rauch stieg aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses. Zwei Frauen wurden bei dem Feuer leicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Fürth sowie die Freiwillige Feuerwehr Herboldshof-Steinach rückten gegen 15.30 Uhr in Herboldshof an. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war und die Flammen rasch gelöscht hatte, konnten die Einsatzkräfte ein Ausbreitung der Flammen auf weitere Wohnungen nicht verhindern. Die Wohnung wurde durch die Flammen komplett beschädigt, weitere Räumlichkeiten in dem Haus wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Zwei Frauen konnten sich eigenständig aus dem Haus retten, erlitten durch den Brand allerdings leichte Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Während des Einsatzes war der Bereich um das Mehrfamilienhaus für den Verkehr gesperrt.

