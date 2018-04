Mit Drehleiter rückte die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einer brennenden Wohnung in Roßtal im Landkreis Fürth aus. Die Einsatzkräfte retteten sechs Personen aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. © NEWS5 / Grundmann

Nachwuchs-Duathlon in Anwanden: 58 kamen ins Ziel Der Junioren-Duathlon in Anwanden ist nur eine von zwei Veranstaltungen dieser Art in der Region. Der TSV Zirndorf als Ausrichter freute sich über vier von möglichen zehn Titeln. Diana Satsevich (Jahrgang 2008), Jana Gömmel (2006), Lena Gömmel (2004) und Fenja Sommer (2002) wurden in ihren Altersklassen Erste. Jüngster Teilnehmer dieses Wettkampfs, der Laufen und Radfahren vereint, war Richard Didion, der im Dezember 2010 geboren ist. Ein Heimspiel hatte Katrin Brieger (2009), die neben der Strecke wohnt und den Titel für den TSV Altenberg holte.

Von Polizeiauto erfasst: Mopedfahrer kommt bei Zirndorf ums Leben Ein Polizeiauto mit Blaulicht erfasste am Sonntagnachmittag ein Moped, dessen Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Verbindungsstraße von Zirndorf nach Ammerndorf beordert.