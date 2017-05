Wolfsgrubermühle: Sanierung könnte noch teurer werden

FÜRTH - Im Streit um den Kauf des Wolfsgruberareals fährt die Opposition weiterhin schweres Geschütz auf. Derweil gibt es neue Informationen zur Schadstoffbelastung des Grundstücks.

Zusätzlich zur Brachfläche gehört auch der Klinkerbau rechts im Bild bald der Stadt Fürth. Foto: Foto: Hans Winckler



Irgendwann muss die Wolfsgrubermühle zu einer Bauschuttdeponie verkommen sein. Auf Nachfrage erfuhren die FN aus dem Rathaus, dass das Areal vermutlich vor vielen Jahrzehnten "flächendeckend" ein bis viereinhalb Meter hoch aufgefüllt wurde. Gutachter fanden jetzt im Boden überwiegend Bauschutt- und Ziegelreste, darunter mischen sich "geringe Anteile von Sandsteinbrocken, Glasscherben, verkohltem Holz, Metallen und Textilien".

Eine Analyse der Proben ergab eine Belastung mit Blei, Kupfer, Zinn und Zink, an einigen Stellen auch mit Quecksilber. Das Gutachten schließt jedoch aus, dass Schadstoffe in den "gewachsenen Boden" unterhalb der aufgefüllten Schicht gelangt seien. Wie berichtet, hat die Stadt beim Kauf des Geländes eingewilligt, die Kosten der Schadstoffsanierung zu übernehmen, die Rede war zunächst von rund einer halben Million Euro.

Allerdings: Es könnte noch teurer werden. Die Fraktionen von CSU und Grünen sowie die Linkspartei, denen das Gutachten vorliegt, bemängeln, dass die Kalkulation nicht das gesamte Gelände einschließt. Das Rathaus bestätigte das jetzt auf FN-Anfrage: "Die genannten Kosten beziehen sich auf den Aushub und dessen fachgerechte Entsorgung auf einer Fläche, die etwa ein Drittel des bebaubaren Grundstücks einnimmt."

Angenommen, auf dieser Drittelfläche entstünde ein Schulgebäude. Müsste dann nicht auch der Rest des Areals saniert werden? Zu Fragen wie dieser, sagt Fürths Rechts- und Umweltreferent Mathias Kreitinger, werde bald das Wasserwirtschaftsamt Stellung nehmen. Ob die Stadt am Ende doch mehr als die halbe Million Euro berappen muss, sei reine Spekulation. Auszuschließen sei es jedoch nicht. Wie stark das Erdreich belastet sei, müssten Kreitinger zufolge weitere Untersuchungen klären.

"Da steckt noch ein großes, unkalkulierbares Risiko drin", resümiert CSU-Fraktionschef Dietmar Helm. Christsoziale und Grüne hatten bereits scharf kritisiert, dass die Stadt zusätzlich zum Kaufpreis auch noch die Schadstoffsanierung stemmt.

Für Helm ist der grundsätzlich "sinnvolle" Erwerb des Wolfsgruberareals darüber hinaus "ein Lehrstück, wie man es nicht macht". Seine Fraktion habe bereits im Juli 2016 einen Antrag gestellt, "der darauf abzielte, das Grundstück zu kaufen" – zu einem "marktüblichen Preis" von 5 Millionen Euro, wie Helm sagt. Eine Mehrheit habe dieser Vorschlag nicht gefunden, stattdessen habe die SPD wenig später "herausposaunt", dort unbedingt einen Neubau für das Schliemann-Gymnasium errichten zu wollen – und damit die Verhandlungsgrundlage der Stadt beschädigt. Sein Fazit: Die Kommune habe zu spät zugegriffen und mit 7 Millionen Euro für das 7850 Quadratmeter große Grundstück viel zu viel bezahlt. Im Rathaus sei man offenbar der Meinung, Steuergelder "bis an die Grenze des rechtlich Erlaubten leichtfertig ausgeben" zu dürfen, ätzt Helm.

Rathauschef Thomas Jung (SPD) hat für diese Kritik kein Verständnis. Er stellt klar: "Die Stadt hat eine strategisch wichtige Investitionsentscheidung getroffen." Der Kaufpreis liege unter dem, was aktuell an anderer Stelle von Fürth für Gewerbe-, aber auch für Wohngrundstücke bezahlt werde. Unbebaute Flächen in der City seien faktisch nicht mehr auf dem Markt, die Preise dürften folglich weiter steigen, das Steuergeld sei also gut angelegt.

Wie Helm auf 5 Millionen Euro kommt, ist Jung schleierhaft. Von Anfang an seien 6 bis 6,5 Millionen im Raum gestanden. Die Eigentümer hätten letztlich darauf bestanden, das Grundstück samt Altgebäude zu verkaufen. Das Rathaus habe sich darauf eingelassen, weil es für den Klinkerbau schon jetzt Investorenanfragen gebe. Und der CSU-Antrag vom Juli? Über den sei nie abgestimmt worden, sagt Jung, weil sich die CSU mit den Antworten aus der Sitzung zufriedengegeben habe. "Wir haben nicht zu spät zugegriffen", beteuert Jung und fordert Helm auf, "diese parteipolitische Diskussion aufzugeben und sich konstruktiv einzubringen". Nach dem Realisierungswettbewerb für das Schliemann-Gymnasium werde man wissen, wie das Grundstück am besten verwertet werden könne.

