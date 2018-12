Besonders heimelig geht es seit fast 40 Jahren auf der Altstadtweihnacht am Fürther Waagplatz zu. Am Freitag feierte der beliebte Markt des Altstadtvereins Eröffnung. In der kleinen Budenstadt und in der historischen Freibank können die Besucher bei Hobbykünstlern Weihnachtseinkäufe erledigen oder Handwerkern über die Schulter sehen. Neu ist der Glühweinausschank im Stadtpavillon "Mariechen", den der Altstadtverein zurzeit renoviert. Geöffnet hat der Markt bis zum 16. Dezember montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 20 Uhr. © Thomas Scherer