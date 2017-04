Wunschbilder zwischen Rednitz und Pegnitz

Spielstätte Flussdreieck: Das Junge Ensemble des Stadttheaters Fürth zeigt auf der Aussichtsplattform seine "Utopie am Ende der Flüsse" - vor 47 Minuten

FÜRTH - Frische Gedanken an der frischen Luft: Zum Theater-Schauplatz wird das Flussdreieck im Wiesengrund ab heute. Wo Rednitz und Pegnitz aufeinandertreffen und zur Regnitz werden, zeigt das Junge Ensemble des Stadttheaters seine "Utopie am Ende der Flüsse" — mit Aha-Erlebnissen für Zuschauer in den Zwanzigern.

Einst begann sie im Jugend Theater Club, inzwischen etabliert sie sich in Berlin als Theatermacherin: „Utopie“-Spielleiterin Meriel Brütting. © Foto: Hans Winckler



Einst begann sie im Jugend Theater Club, inzwischen etabliert sie sich in Berlin als Theatermacherin: „Utopie“-Spielleiterin Meriel Brütting. Foto: Foto: Hans Winckler



Fürth ist ein seltsamer Ort, und ob die Halbinsel im Wiesengrund nun der Kategorie "hochromantisch" oder "latent gruslig" zuzuordnen ist — so ganz genau weiß das keiner der sechs Akteure. Seit den Proben wissen immerhin alle: An der "Spitz" erlebt man was. Schauspieler beim Proben treffen hier auf Fürther beim, ja, was eigentlich? Paare machen Fotos, Hirndübler steigen mit Jeans ins Wasser, SpVgg-Ultras leeren Bierkästen. Tschuldigung, das ist eine Theaterprobe, wenn ihr vielleicht mal kurz. . ?

Aber so ist das eben, wenn sich das Junge Ensemble ans Werk macht. Leicht gemacht haben es sich die Amateurschauspieler, die im Studentenalter (und damit dem Jugend Theater Club entwachsen) sind, noch nie. Dass sie dorthin gehen, wo Inspiration wie Freibier rinnt, ist ihr Markenzeichen; so war es zuletzt 2016 mit den Camus- "Gerechten" im Keller des Goldenen Schwans , und so ist es jetzt mit "Utopie am Ende der Flüsse".

"Ein sehr epischer Titel", wie Regisseurin Meriel Brütting zugibt, "aber der Ort ist nun mal auch krass". Brütting begann vor zehn Jahren im Jugend Theater Club, ging Studieren in den Niederlanden und ging Theatermachen in Berlin, wo sie aktuell lebt. Jetzt kehrt sie, weil Theaterpädagoge Johannes Beissel große Stücke auf sie hält, nach Fürth zurück. Am krassen Ort entwickelten die sechs Ensemblemitglieder in Improvisationen und vielen Gesprächen Texte, Ich-Erzählungen, Manifeste. Utopien sowieso. Entstanden ist eine in allen Stimmungen schillernde Collage, die sich den Lebensentwürfen junger Leute am Ende des Studiums, am Anfang des Berufslebens widmet. Ein Abend der Suche und des Zweifelns, eine Performance, die, so Brüttings Wunsch, "die Zuschauer mitnehmen soll auf eine kleine Reise". Das einzige Requisit wird in den Ästen der mächtigen Eiche wehen. Bestuhlt ist für 40, willkommen sind selbstredend auch alle, die die 60 Minuten stehend erleben möchten. Die Kleidung möge wetterfest sein, denn das Junge Ensemble ist es auch.

"Utopie am Ende der Flüsse": Flussdreieck im Wiesengrund, heute, Freitag, Samstag (jeweils 19 Uhr). Karten an der Abendkasse.

MATTHIAS BOLL