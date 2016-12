Zahl der Kaiserschnittgeburten in Bayern sinkt

FÜRTH - Erstmals seit 2011 ist der Anteil der Kaiserschnittgeburten in Bayern im vergangenen Jahr gesunken. In den Krankenhäusern wurden von 114.909 Entbindungen 31,8 Prozent (36.595) per Kaiserschnitt durchgeführt, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Mittwoch mitteilte.

Zum Vergleich: Im Jahr 1991 war der Anteil der Kaiserschnittentbindungen mit 16,1 Prozent nur etwa halb so hoch, vor fünf Jahren betrug er den Angaben nach aber 33,3 Prozent. Die Zahl aller Entbindungen sank den Statistikern zufolge in den vergangenen 25 Jahren von 132.897 um 13,5 Prozent. In Fürth ist davon nichts zu merken - dort erleben Standesämter neue Rekorde bei der Ausstellung von Geburtsurkunden.

Andere Geburtshilfen werden dagegen immer seltener genutzt. Im Jahr 1991 wurde die Zangengeburt noch 2061 mal angewandt, 2015 dann bloß in 284 Fällen. Das entspricht einem Rückgang von 86,2 Prozent. Die Saugglocke (Vakuumextraktion) kam vor 25 Jahren 8860 mal zum Einsatz, im vergangenen Jahr nur noch 7389 mal – ein Minus von 16,6 Prozent.

