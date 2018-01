Zartbitter hoch drei: Fürther Künstlerinnen im Samocca

FÜRTH - Klingt wie eine schokoladige Geschmacksrichtung, ist aber der Titel einer Ausstellung, die Werke dreier Protagonistinnen der Fürther Kunstszene vereint: "Zartbitter" sind Corinna Smok, Susanne Leutsch und Birgit Maria Götz im Innenstadt-Café Samocca unterwegs.

Gemälde, Zeichnungen, Objekte: Birgit Maria Götz, Corinna Smok und Susanne Leutsch (v.li.) im Lebenshilfe-Café. © Foto: Hans Winckler



Bevor nun wieder die Kunstpolizei zartbitter guckt: Nein, ein groß dimensionierter Café-Saal — viel mehr Platz hat die kunst galerie fürth übrigens auch nicht zu bieten — atmet kaum den kontemplativen Charme einer Kunsthalle. Die Chance jedoch, mitten im Fürther Fuzo-Taifun ein Lauf- und Sitz- und Cappuccino-Publikum in beträchtlicher Anzahl antippen oder gar abholen zu können, ist im Samocca mit seinen großzügigen Wand- und Deckenmaßen verlockend. Eine Win-Win-Situation, mit der jene drei Frauen bestens leben können, für die es seit Jahren zwar offene Galerietüren gibt, die aber auch mittendrin und unter Fürthern wie du und ich nichts von ihrer persönlichen künstlerischen Note an den Mainstream verloren geben.

"Endlich treffe ich mal entspannte Kolleginnen", sagt Birgit Maria Götz, die mit ihren halbpointillistischen Fürth-Impressionen zum Darling der lokal bewegten Kunstkäufer avanciert ist, hier aber mit ähnlicher Technik ganz andere Motive zeigt. Eine Wand in Petersburger Hängung strotzt vor Türkisblau, eine Farbe, die die Fürther Malerin in jüngeren Jahren zur melancholischen Sehnsuchtsfarbe erkor. Kleine und mittlere Formate, die sie hier teils zum ersten Mal zeigt, zeugen weniger von Götz’ Suche nach Perfektion, sondern spiegeln Spielerisch-Persönliches wider — ein türkisfarbener Bikini trocknet an der Wäscheleine, Pumps (türkis) und Frühstücksgedecke (türkis) stehen für sanfte Ironie und menschenleeres Unbehagen gleichermaßen.

Artisten-Milieu

Nun zu den entspannten Kolleginnen: Zweimal schon war Corinna Smok, die seit 20 Jahren in Fürth arbeitet und lebt, beim NN-Kunstpreis vertreten. Ihre zartbitteren, seriell entstandenen Zeichnungen, ein denkbar herber Kontrast zur gegenüber liegenden Götz-Wand, zeigen Artisten und Musiker ohne lieblich-artifiziellen Schimmer, eher mit Milieu-Geruch à la Toulouse-Lautrec. "Meine Arbeiten sind immer ein Spiegel der Gesellschaft", sagt die gebürtige Rheinhausenerin, "der Mensch ist für mich Ausdrucksträger melancholischer Momente".

Objektkünstlerin Susanne Leutsch war 2013 und 2014 im Art-Kunstschaufenster von Manfred Edler, der auch die Samocca-Ausstellungen kuratiert, vertreten. Werden und Vergehen in Flora und Fauna: ihr Thema. "Nichts bleibt" heißt denn auch eine der dreidimensionalen, aus Rinde und Baumscheiben gefertigten Arbeiten, die mit dem Raum in einen überraschend munteren Dialog treten. In einem Setzkasten: kunstfertige Samenkapseln in unterschiedlicher Größe. Ein verschlungenes, himmelwärts ragendes Gebilde hat Leutsch "Der Sonne entgegen" genannt. Was Hoffnung heißen und was hinter den Dingen stecken könnte, führt sie sinnbildlich-sinnlich dem Betrachter vor und setzt zugleich einen starken Kontrapunkt zu den Arbeiten von Smok und Götz. Ein Dreiklang ohne Harmoniesoße, eher zartbitter als süßlich. So soll es sein.

