Zauberhafte Unterhaltung: Zehn Jahre Uferpromenade

Der Kulturort Badstraße 8 feiert mit Performances und Open Air Kurzfilmnächten

FÜRTH - Zum Aushängeschild der Stadt am Fluss hat sich die Schmudelecke der Westlichen Innenstadt nach dem Bau der Uferpromenade vor zehn Jahren gemausert. Am Wochenende feiert der in einer illustren Baracke dort beheimatete Kulturort Badstraße 8 das Jubiläum mit einem bunten Programm.

Gewitzt knöpfte sich das Trio „Promenadenmischung“ die Fussbad-Vergangenenheit mit einer szenischen Lesung beim theatralischen Lustwandeln zum Festauftakt am Freitagabend vor. Foto: Giulia Iannicelli



Nach dem Auftakt am Freitagabend flimmern am Samstag und Sonntag jeweils von 20.30 bis 22.30 Uhr im Biergarten (bei schlechtem Wetter innen) 16 meist amüsante Kurzfilme rund ums Wasser über die Leinwand. Neben heute amüsant anmutenden Lehrstreifen, etwa über die Selbstrettung und das Kraulen, sind historische Stummfilme wie "The Boat" von 1921 mit Buster Keaton im Angebot. Dazu improvisiert dann Dieter Meyer live die Pianobegleitung. Dokumentar- und Avantgardefilme wechseln mit Spiel- und Animationsfilmen. Es wird also kaum langweilig.

Zur Einstimmung ist ein theatralisches Lustwandeln auf der Uferpromenade angesagt. Von 17 bis 19 Uhr präsentieren die Künstlerinnen Angela Loewen, Rebecca Kirchmann und Christine Mertens als Trio "Promenadenmischung" Perfomances und szenische Lesungen an wechselnden Schauplätzen. Der Eintritt ist frei. Für Speis und Trank sorgt das Café Badehaus. Auch der Spielplatz vor der Tür und der Interkulturelle Garten locken. Und das Badeverbot in der Rednitz kann die Wasserliebhaber von dem Sprung in die Fluten kaum abhalten.

