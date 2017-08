Zehn Jahre: Fürth feiert die Uferpromenade

FÜRTH - Zu den schönsten Errungenschaften anlässlich Fürths 1000-Jahr-Feier gehört neben dem Fürthermare die Uferpromenade am alten Flussbad der Rednitz. Ihr zehnjähriges Jubiläum gibt am Wochenende Anlass für eine dreitägige Fete rund um den Kulturort Badstraße 8.

Auch in der Dämmerung hinterlässt die Promenade mit den charakteristischen Kißkalt'schen Häusern einen sehenswerten Eindruck. Foto: Hans-Joachim Winckler



Nirgendwo hat Fürth sein Gesicht zur Feier der ersten urkundlichen Erwähnung so nachhaltig verändert wie am Rednitzufer zwischen dem Parkplatz unterhalb der Stadthalle und der Siebenbogenbrücke. Perlen dieser für 2,4 Millionen Euro ausgebauten Flaniermeile sind der Interkulturelle Garten und das kleine Kulturzentrum in der aufgemöbelten Holzbaracke des ehemaligen Flussbades.

Mit seinen Ausstellungen, Konzerten, Festen und dem Café von Isil Geyer lockt das Kunstquartier vor allem im Sommer massenhaft Besucher an. Ein origineller Spielplatz neben dem Biergarten macht Kindern Spaß, während die Treppen der nahen Bootsanlegestelle verbotener Weise als Einstieg ins Naturbad genutzt werden.

Ein neuer Badesteg?

Sobald das Wasserwirtschaftsamt keine Bedenken mehr wegen Kolibakterien aus der Landwirtschaft hat, wird die Stadt den Bau eines Badesteges wie in früheren Flussbadzeiten wieder in Erwägung ziehen, verspricht Oberbürgermeister Thomas Jung. Die Mitglieder des rührigen Kulturort-Vereins setzten sich mit Hinweis auf das Bamberger Regnitz-Flussbad nachdrücklich für dieses Vorhaben ein.

Zur Einstimmung des Publikums haben sie dem nassen Element drei Open-Air-Kurzfilmnächte gewidmet. Am Freitag, Samstag und Sonntag flimmern jeweils von 20.30 bis 22.30 Uhr im Biergarten (bei schlechtem Wetter innen) 16 meist amüsante Filme rund ums Wasser über die Leinwand.

Dazu gehören Stummfilme wie "The Boat" von 1921 mit Buster Keaton. Dieter Meyer improvisiert dazu live die Pianobegleitung. Dokumentar- und Avantgardefilme aus den 1930er Jahren wechseln mit historischen Lehrfilmen, etwa über Selbstrettung und Kraulen. Experimental-, Spiel- und Animationsfilme runden das kurzweilige Spektrum ab.

Zuvor sorgt ein theatralisches Lustwandeln auf der Uferpromenade für Aufsehen. Von 17 bis 19 Uhr überraschen Angela Loewen, Rebecca Kirchmann und Christine Mertens als "Trio Promenadenmischung" mit Perfomances und szenischen Lesungen die Flanierenden an wechselnden Schauplätzen.

