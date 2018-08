Buntes Treiben in der Bleistiftstadt! Anlässlich der Steiner Kirchweih war am Sonntag einiges auf den Straßen geboten. Vom Bienenzuchtverein über den Fahrradpolo-Klub bis hin zum Heimat- und Kulturverein waren zahlreiche Vereine beim großen Kirchweihumzug durch das Herz der Stadt dabei.

Kärwa ist nur einmal im Jahr, auch in Stadeln! Deswegen gaben sich am Sonntag beim großen Festzug die Mannschaften des MTV, die Christuskirche, der Heimat- und Volkstrachtenverein oder die Freiwillige Feuerwehr neben anderen Institutionen des Ortsteils die Ehre und präsentierten dabei kreative Bauten, schick dekorierte Wagen und beste Kärwa-Laune.

Das Paul Hunter Classic, ein Snooker-Turnier der Extraklasse, findet dieses Wochenende in der Fürther Stadthalle statt. Am Sonntag steigt dann das große Finale - wir haben die Bilder!

Der Sport für die Gentlemen lässt sich wieder in Franken blicken! Alle Jahre wieder ist die Weltelite im Snooker zu Gast in der Fürther Stadthalle. So auch am Samstag, dem zweiten Turniertag des legendären Paul Hunter Classic.