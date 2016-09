Zeitreise zum schwarzen Stern

Saisonstart in der Kofferfabrik mit David Bowie und sieben Liedermachern - vor 45 Minuten

FÜRTH - Die Fürther Bandleaderin Edda B. ist nicht nur musikalisch ein Fan von David Bowie. Bevor sie am 2. Oktober einen Abend lang mit anderen Musikern des britischen Künstlers gedenkt, stellt sie schon mal in der Kofferfabrik ihre abwechslungsreichen Bowie-Porträts aus. Zugleich startet heute die „Koffer“- Konzertsaison.

David-Bowie-Kennerin: Edda B. stellt nicht nur ihre Zeichnungen und Porträts in der „Koffer“-Galerie aus, sondern auch Dokumentarisches über den Superstar. © Foto: Thomas Scherer



Es hat schon etwas Anrührendes, wenn eine Mittvierzigerin ganz offen noch immer so von ihrem Star schwärmt, als hätte sie sich gerade den ersten Bravo-Starschnitt von ihm ins Jugendzimmer geklebt. Edda B., Musikerin, Malerin, Multitalent und im wahren Leben Edda Lang, steht zu ihrer Begeisterung – eine Euphorie, die eine Rocksängerin wohl auch braucht, um forever young zu bleiben.

Logischerweise gibt es in der Ausstellung in der Kofferfabrik-Galerie auch jene zwei Aktenordner einzusehen, die Edda seit jungen Jahren zu David Bowie angelegt hat. Alle Bravo-Fotos sind da ebenso abgeheftet wie die analytischen Texte des NN-Feuilletons. Und natürlich kann man auch eine FOS-Facharbeit nachlesen, die den seriösen Titel trägt: „Erklären Sie anhand von Songs und anderen Ausdrucksformen David Bowies Aussagen als Künstler.“ Autorin? Natürlich Edda Lang.

Eine Zeitreise ganz ohne Facebook ist also angesagt, um sich der 40-jährigen Karriere des Weltstars zu nähern, der sich im Januar dieses Jahres so zurückhaltend wie elegant mit seinem Album „Blackstar“ von seinen Fans und von dieser Welt verabschiedet hat. Man kann zum Beispiel nachlesen, warum Bowies linkes Auge Zeit seines Lebens dunkler wirkte als das rechte: Bei einer Schlägerei mit einem Kumpel um ein Mädchen wurde seine Pupille verletzt. Oder man kann die mit Tusche, Bleistift und Pastellkreide gefertigten Porträts studieren, in denen Edda B. vor allem den coolen, mitunter schüchternen und den sehr maskulinen Bowie zeigt.

Herausragend sind zwei Zeichnungen, die über die bekannten Ikonografien des Stars hinausweisen: Bowie mit verbundenen Augen, seine Hände abwehrend oder hilfesuchend dem Betrachter entgegengestreckt. Und daneben Bowie streng und seriös wie ein Brillenträger-Model. Originell ist auch die Zeichnung, die eigentlich ein Selbstporträt von Edda B. sein soll, in die sich aber irgendwie auch wieder Bowies Gesichtszüge eingeschlichen haben.

Jede und jeden, den dieser vielseitige und vielschichtige Star begeistert hat, wird in dieser Ausstellung sein eigenes Lieblingsbild und seinen eigenen Blick auf den verglühten Black Star finden.

„David Bowie“: Galerie in der Kofferfabrik (Lange Straße 81). Montags bis samstags 18-1 Uhr, sonntags 10-1 Uhr. Bis 1. November. „An Evening with the Art of David Bowie“ am 2. Oktober, 20 Uhr (5 Euro).

Erstmals steigt die Kofferfabrik mit einem zweitägigen Liedermacher-Festival (siehe auch „FragWürdig“ auf dieser Seite) in die neue Saison ein. Lokalmatador Florian „Floh“ Söllner moderiert den „Sommerausklang“ heute und morgen, zu Gast sind sieben Künstler vom Newcomer bis zum Altmeister: Axel le Rouge (20 Uhr), Jakob Heymann (21.20 Uhr), Cynthia and Friends (22.40 Uhr) und Prinz Chaos II. (00.30 Uhr) am heutigen Freitag sowie am Samstag Falk (20 Uhr), Robert Rausch (21.30 Uhr) und El Mago Masin (22.45 Uhr). Eine Jamsession startet um 23.45 Uhr.

Die Tageskarte gibt es im Vorverkauf zum Preis von 17 (Abendkasse 20) Euro im FN-Ticket-Point (Rudolf-Breitscheid-Straße 19, Tel. 2 16 27 77), das Wochenendticket für beide Abende kostet 29 (Abendkasse 36) Euro. Zudem gewährt der FN-Ticket-Point auf Tages- und Wochenendticket je 20 Prozent ZAC-Rabatt.

WALTER GRZESIEK fn