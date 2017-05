Der 4. Mai ist der "Tag der Feuerwehrleute". Ob bei Bränden, Hochwasser oder Unfällen: Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren in und um Fürth sind an 365 Tagen im Jahr zur Stelle - wie eindrucksvolle Bilder aus unserem Archiv zeigen.

Fahnenschwenkend zogen schon am Samstag rund 180 Fürther durch ihre Stadt - bei der Demo der Antifaschistischen Linken. Am Maifeiertag gingen dann erneut 300 Menschen auf die Straße - soziale Probleme wie Kinder- und Altersarmut, aber auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum waren die Hauptanliegen der Demonstranten.