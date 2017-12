Die Feuerwehr in Fürth wurde am frühen Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand in der Südstadt gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte über eine Drehleiter in die Wohnung gelangt waren, konnten sie jedoch Entwarnung geben: Lediglich ein Bündel Papier war in Flammen aufgegangen. © ToMa