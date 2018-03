Zimmerbrand in Fürth: 78-Jährige verletzt

Feuer brach in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße aus - vor 1 Stunde

FÜRTH - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Fürther Stadtteil Ronhof wurde am Dienstag eine 78-jährige Frau verletzt. Das Feuer war in ihrer Wohnung ausgebrochen.

Kurz nach 9.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu dem Anwesen in der Friedenstraße gerufen. Aus dem zweiten Stock des Hauses quollen dichte Rauchschwaden aus den Fenstern. Anwohner hatten sich schon ins Freie begeben, auch die Bewohnerin der Brandwohnung wurde aus dem Haus geführt.

Wie sich herausstellte, hatte sie Brandverletzungen sowie eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Nach kurzer Zeit hatte die Fürther Berufsfeuerwehr die Flammen unter Kontrolle und gelöscht. Ein Zimmer war allerdings völlig ausgebrannt. Der Sachschaden bewegt sich nach Schätzung der Polizei in einem höheren, fünfstelligen Bereich.

Nach der Ursache für das Unglück suchen nun die Spezialisten der Kriminalpolizei. In der Friedenstraße kam es während des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

fn