Zimmerbrand in Fürth entpuppt sich als kleines Feuer

Feuerwehr gelangte über Drehleiter in Wohnung in zweitem obergeschoss - vor 1 Minute

FÜRTH - Am frühen Donnerstagabend rückten die Einsatzkräfte der Fürther Feuerwehr in die Südstadt aus, da ihnen ein Zimmerbrand gemeldet worden war. Doch in der betreffenden Wohnung öffnete niemand die Türe.

Bilderstrecke zum Thema Zimmerbrand? Entwarnung nach Feuerwehreinsatz in Fürther Südstadt Die Feuerwehr in Fürth wurde am frühen Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand in der Südstadt gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte über eine Drehleiter in die Wohnung gelangt waren, konnten sie jedoch Entwarnung geben: Lediglich ein Bündel Papier war in Flammen aufgegangen.



Zwar war der Bewohner der entsprechenden Wohnung in der Amalienstraße bei Eintreffen der Feuerwehrleute nicht zuhause, doch ein Fenster stand offen.

So konnten die Einsatzkräfte über eine Drehleiter die Wohnung im zweiten Stock gelangen. Dort fanden sie den Feuerherd: Eine kleine Menge Papier hatte Feuer gefangen.

Der Sachschaden ist gering, die Amalienstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

