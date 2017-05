Parksünder machten den Feuerwehrleuten in Fürth die Arbeit schwer: Wegen in Kurven und zweiter Reihe geparkter Autos fuhren sich die Löschfahrzeuge fest. Auch die Drehleiter schaffte es nicht bis zum Einsatzort, weswegen vier Personen durch das Treppenhaus an der brennenden Wohnung vorbei geführt werden mussten. Die Wohnung im Erdgeschoss brannte komplett aus. © NEWS5 / Bauer