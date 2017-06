Zirndorf: Bekannter Junkie starb wegen Drogenkonsums

Genaue Todesursache soll chemisch-toxikologisches Gutachten bringen - vor 20 Minuten

ZIRNDORF - Ein in Zirndorf aufgefundener 50-Jähriger starb an der Einnahme von Drogen. Nun wird ermittelt, an welcher Art von Drogen der Mann ums Leben kam.

Am vergangenen Donnerstag fand die Polizei in Zirndorf einen 50-jährigen Mann tot in seiner Wohnung. Wie die Beamten nun bekanntgaben, starb er an der Einnahme von Drogen. In der Wohnung wurden Drogenutensilien wie beispielsweise eine benutzte Spritze aufgefunden. Der Mann war bereits als langjähriger Drogenkonsument bekannt. An welcher Art von Drogen der Mann schließlich ums Leben kam, muss nun ein chemisch-toxikologisches Gutachten ergeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sha