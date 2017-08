Zirndorf: Die "Generation Bildschirm" soll sich bewegen

sports4kids will Lust auf Sport machen und die Koordination schulen - 10.08.2017 12:00 Uhr

ZIRNDORF - Da staunte so mancher Kunde: Über Stunden haben Kinder aus dem ganzen Landkreis Fürth, aber auch aus dem benachbarten Schwabach, das Zirndorfer Einkaufszentrum ZIM in eine Sportarena verwandelt. Anlass war die Bewegungsinitiative sports4kids, die die besten Jungsportler küren wollte.

Sport im Einkaufszentrum: Im ZIM war ein Laufparcours aufgebaut, auf dem Mädchen und Jungen ihr Bewegungstalent unter Beweis stellen konnten. © Foto: Armin Leberzammer



Wer darf anfangen? Die Jungs oder die Mädchen? Die Austragung dieses ersten Wettstreits ist ohrenbetäubend, hat sports4kids-Moderator Mirko Spohn doch die Lautstärke beider Geschlechter als ausschlaggebend angekündigt. Letztlich waren es dann die Mädels, die zuerst auf die Slalombahn im Eingangsbereich des ZIM durften. Für die meisten hatte der Spaß bereits im Sportunterricht begonnen. Knapp 1000 Schüler aus Stadt und Landkreis Fürth sowie aus Schwabach haben sich in den Wochen zuvor in einer Art Vorentscheid gemessen.

Der Laufparcours soll in bestimmte Koordinationsbahnen gelenkt werden. Eine Ampel zeigt daher nicht nur den Start an, sondern auch ob die Slalomstangen von links oder rechts genommen werden müssen.

"Das Gesamtergebnis ergibt sich aus den vier gemessenen Einzelwerten für Reaktion, Antritt, Wendigkeit und Slalom", erklärt der sports4kids-Projektleiter vor Ort, Constantin Geitner. Die kleinen Athleten können selbst ihre einzelnen Durchläufe vergleichen und entwickeln dadurch schnell den Ehrgeiz, sich zu verbessern. "Spaß und individuelle Erfolgserlebnisse sind garantiert", betont Geitner.

Er ist eher der Mann im Hintergrund, während Moderator Spohn sowohl den Kindern als auch ihren zahlreich mitgekommenen Eltern mit Gymnastik und flotten Sprüchen einheizt. Als Gewinner dürfen sich am Ende alle fühlen und eine Urkunde mit nach Hause nehmen.

Zirndorfs Bürgermeister Thomas Zwingel ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Sportler zu begrüßen und dankte dem ZIM, dass es diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Zu einem Start über den Kurs ließ sich Zwingel allerdings nicht überreden. "Ich bin eher ein Langstreckenläufer", wiegelte er ab.

Ziel der Bewegungsinitiative, die mit dem Deutschen Leichtathletikverband zusammenarbeitet und von Möbel Höffner unterstützt wird, ist es, die junge "Generation Bildschirm" durch die Kombination von Sport und Unterhaltung nachhaltig für mehr körperliche Bewegung zu begeistern.

Laut Constantin Geitner gastiert die Veranstaltung jährlich in 300 Städten bundesweit. Deren Motto "Jedes Kind ist ein Gewinner" wurde in diesem Jahr erweitert durch die Zielsetzung "Wir bringen Kinder in Vereine."

ARMIN LEBERZAMMER