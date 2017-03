Zirndorf: Einbrecher wurde gefilmt

Große Summe Bargeld aus einem Geschäft gestohlen - vor 30 Minuten

FÜRTH - Mehrere Tausend Euro hat ein Einbrecher aus einem Zirndorfer Geschäft gestohlen. Videoaufnahmen haben die Polizei auf die Spur eines 48-Jährigen geführt, der nun als Tatverdächtiger gilt.

Der Mann geriet nach der Auswertung der Aufnahmen einer Videokamera in den Fokus der Beamten. Er soll am Samstag zwischen 5.15 und 5.30 Uhr mehrere Schränke in dem Fachmarkt in der Herrleinstraße nach Bargeld durchstöbert haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde seine Wohnung durchsucht. Das erbeutete Geld wurde dabei allerdings nicht gefunden. Die Kripo bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 21 12 33 33.

fn