Viele Blumen, Deko-Ideen, allerhand Praktisches oder einfach nur Schönes gab es am Wochenende beim Frühlingsfest in Zirndorf auf dem Platz der Deutschen Einheit zu bewundern und zu kaufen. Am Sonntag hatten außerdem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. © Thomas Scherer

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Marathon zum Welt-Down-Syndrom-Tag: Darth Vader joggt durch Fürth Der Welt-Down-Syndrom-Tag findet eigentlich erst am 21.März statt, doch schon am Sonntag liefen die Sportler in Fürth um die Wette. Für kuriose Szenen und lustige Schnappschüsse sorgten vor allem die Sportler des Star-Wars-Fan-Clubs aus Nürnberg.

Aus alt mach neu: Großes Kleidertauschen in Fürth Was in Fürth noch gefehlt hat, hat am Wochenende endlich seinen Einzug im Elan gefunden. Für Fürtherinnen und alle, die sonst noch gern shoppen hieß es am Samstag: Tauschen, Kaufen und dabei noch eine gute Tat tun. Die Kleidertauschbörse stand unter dem Motto "Nachhaltigkeit".

Atemlos auf den Tischen: Zirndorf feiert beim Starkbierfest Schnell hieß es rauf auf die Bierbänke und Tische: Mehr als 600 Gäste feierten beim Starkbierfest in Zindorf. Das malzig süße Bier ist mit 7,5 Prozent Alkohol deutlich stärker als normaler Gerstensaft. Für Stimmung sorgte die "Best-of-Band" mit "Atemlos" und anderen Partykrachern.