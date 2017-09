Zirndorf: Mutmaßlicher Kindergarten-Einbrecher geschnappt

Täter mithilfe von DNA-Spuren ermittelt: 49-Jähriger unter Verdacht - vor 9 Minuten

ZIRNDORF - Im Mai brach ein Unbekannter in einen Kindergarten in Zirndorf ein. Eine DNA-Spur führte nun zu einem 49-jährigen Tatverdächtigen, der sich nicht nur wegen dem Einbruch im Kindergarten verantworten muss.

Die Kripo hat einen Einbruchsfall in einem Zirndorfer Kindergarten mithilfe von DNA-Spuren aufgeklärt: Im Zeitraum vom 12. bis 15. Mai brach ein bislang Unbekannter in den Kindergarten im Ortsteil Wintersdorf ein. Der Mann verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchwühlte das Anwesen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1700 Euro. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Daraufhin ermittelte die Kripo und sicherte eine DNA-Spur am Tatort, die nun zu einem 49-jährigen Tatverdächtigen führte. Dieser befindet sich derzeit wegen ähnlicher Delikte in Untersuchungshaft. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann wird nun eingeleitet.

