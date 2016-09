Zirndorf: Polizei verhindert Suizid in der Haftzelle

ZIRNDORF - Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf haben einen möglichen Suizid in einer Haftzelle verhindert. Der Häftling blieb unverletzt.

Der Mann wurde, wie es in einer Pressemitteilung heißt, am Mittwochnachmittag wegen einer anderweitigen Sachbearbeitung und wegen seines angetrunkenen Zustandes in polizeilichen Gewahrsam genommen. Untergebracht wurde er in einem Haftraum der PI Zirndorf, im Dienstgebäude an der Rothenburger Straße.

Bei einer Routinekontrolle fanden Beamte den Mann in einer Art und Weise vor, die nur eine Schlussfolgerung zuließ: Er hatte sich das Leben nehmen wollen. Laut Polizei hatte er den Reißverschluss einer Matratze herausgerissen, zu einer Schlinge geformt und sich damit an den Gitterstäben der Zellentür stranguliert.

Ein Arzt, der die Haftfähigkeit überprüfen sollte, untersuchte den Mann und stellte fest, dass er unverletzt war. Die Gesundheitsbehörde im Landratsamt veranlasste die Einweisung in die Psychiatrie.

