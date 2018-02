Zirndorf sagt Nein zu Glyphosat

Grüne stellten Antrag auf Verzicht - vor 4 Stunden

ZIRNDORF - Es ist höchst umstritten, aber in der EU erlaubt: das Pestizid Glyphosat. Zirndorfs Grüne versuchen nun, von der untersten Ebene aus gegen das Mittel vorzugehen, das im Verdacht steht, Krebs zu erregen.

Zirndorfs Grüne versuchen, gegen den Einsatz von Glyphosat vorzugehen. © Patrick Pleul/dpa



Zirndorfs Grüne versuchen, gegen den Einsatz von Glyphosat vorzugehen. Foto: Patrick Pleul/dpa



Im Landkreis stellen die Grünen in den Kommunen, in denen sie in Gemeinde- oder Stadtrat vertreten sind, Anträge, auf Glyphosat zu verzichten. In Zirndorf wollten sie, dass bei Abschluss oder Verlängerung von Pachtverträgen für landwirtschaftliche Flächen eine entsprechende Klausel eingebaut wird. Außerdem beantragte die Öko-Partei: Die Stadt müsse Gartenbesitzer über eine pestizidfreie Pflege ihrer Haus- und Kleingärten informieren.

Ersteres wurde einstimmig verabschiedet. Der zweite Punkt des Antrags greift jedoch in Zirndorf nicht, da die Stadt keinerlei Beratungsangebot für Private hat.