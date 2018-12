Zirndorf: WBG legt mit Wohnen am Stadtwald los

ZIRNDORF - ZIRNDORF — Mit dem Spatenstich auf dem Grundstück an der Breslauer Straße 17, 17 a und 19 startet die Zirndorfer Wohnbaugesellschaft (ZiWoBau) ihr erstes Projekt. Dem Motto "Regional, sicher, fair" folgend, schafft das neue Tochterunternehmen der Wohnungsbaugesellschaft Zirndorf (WBG) dort insgesamt 27 Wohneinheiten.

Schaufeln für neue Wohnungen: Die Zirndorfer Verantwortlichen um Bürgermeister Thomas Zwingel (2. v. li.) packen an. Foto: Thomas Scherer



Im Zirndorfer Norden gelegen – zwischen Ortszentrum und Wald – wächst mit dem "Breslauer Blick" ein Stadtteil weiter, der nach Ansicht der ZiWo-Bau sein eigenes Flair entwickelt hat. So sei schon in der Standortwahl die Regionalkompetenz der WBG erkennbar.

Mit Fokus auf preiswerten Wohnungsbau entstehen in drei baugleichen, dreistöckigen Mehrfamilienhäusern Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern (je 69 bis 138 Quadratmeter). So sind für Jung, Alt, Familien, Wohngemeinschaften oder Singles Lösungen vorgesehen – mit Terrassen und Garten in den Erdgeschossen, geräumigen West-Balkonen in den oberen Stockwerken und offen gestalteten Maisonetten. "Erschwingliches Wohneigentum ist wichtig für eine gesunde Entwicklung", sagt Timo Schäfer, in Personalunion Geschäftsführer der WBG Zirndorf und der ZiWoBau.

Vorkaufsoption für Mieter

Zugunsten der seiner Meinung nach vergleichsweise niedrigen Kaufpreise – kalkuliert sind beispielsweise 330 000 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 86 Quadratmetern und Balkon – werde jedoch nicht auf hochwertige Ausstattung verzichtet. Die können künftige Eigentümer zum Teil sogar mit auswählen, zum Beispiel das Dekor des Vinylharzbodens. Für modernen Wohnkomfort bei optimaler Energieeffizienz soll eine mit Solarthermie kombinierte Gaszentralheizung sorgen. Die Fertigstellung des Bauprojekts ist im Zeitraum von Dezember 2019 bis Sommer 2020 geplant. Der Verkauf der schlüsselfertigen Wohnungen erfolgt provisionsfrei und ohne Vorauszahlungen. Mieter der WBG erhalten eine Vorkaufsoption.

