Zirndorf will barrierefreien Zugang in den Bus

Stadt baut Haltestellen an der Realschule aus - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Der Freistaat soll barrierefrei werden, das gilt auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Mit hohen Förderquoten unterstützt das Land den entsprechenden Ausbau von Bushaltestellen, so auch den der Haltebuchten an der Realschule Zirndorf.

Barrierefrei sollen die Bushaltestellen vor der Zirndorfer Realschule werden. Foto: Ralf Roedel Ralf Rödel



Ursprünglich hatte Zirndorf geplant, die vorhandene östliche Bushaltestelle um eine Buslänge zu erweitern. Dann hätten vier Haltestellen auf der Seite der Realschule bedient werden können. Dafür wurden bereits im aktuellen Haushalt 50 000 Euro reserviert.

Im Blick auf die üppigen Fördermöglichkeiten wurde diese Maßnahme überdacht. Jetzt soll der Bushaltestreifen sowohl erweitert, als auch alle Haltestellen beidseits der Jakob-Wasser-Mann-Straße barrierefrei ausgebaut werden. Kostenpunkt: 125 000 Euro.

Davon, so hat die Regierung von Mittelfranken in ihrem Bewilligungsbescheid in Aussicht gestellt, würde Zirndorf 55 Prozent der Kosten erstattet bekommen. Womit bis zu 68 750 Euro Zuschuss zu erwarten sind. Der Eigenanteil der Stadt betrage letztlich etwa 56 000 Euro.

Kein schlechter Schnitt für die Bibertstadt. Ihr Mehraufwand für den Ausbau, der im wesentlichen eine Erhöhung der Bordsteinkante auf 18 Zentimeter vorsieht, so dass ein barrierefreier Zugang in den Bus möglich ist, beläuft sich dann auf 6000 Euro. Gebaut werden soll in den nächsten Sommerferien.

