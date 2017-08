Zirndorf würdigt sozialen Einsatz

ZIRNDORF - Statt mit den Freunden ins Kino zu gehen, haben diese Schüler Kinder gehütet und mit Senioren Schach gespielt: 31 Acht- und Neuntklässler der Zirndorfer Real- und Mittelschule wurden im Jugendhaus "Alte Scheune" für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt.

Stefanie Seischab (li.), eine der Organisatorinnen des Sozialen Schuljahres, freute sich, die Urkunden überreichen zu dürfen. Foto: Foto: Patricia Blind



Während des sechsten "Freiwilligen Sozialen Schuljahres" halfen die Jugendlichen in 24 Einrichtungen aus. Besonders beliebt in diesem Jahr: die Arbeit mit Kindern, Geflüchteten und Senioren. Mindestens 60 Arbeitsstunden mussten die Jugendlichen leisten, um ein Zertifikat zu erhalten. Viele absolvierten sogar doppelt so viele Stunden.

Bürgermeister Thomas Zwingel lobte den Einsatz als ein "Engagement für die Gesellschaft, das nicht hoch genug geschätzt werden kann". Neugierig erforschten die jungen Helfer neue Berufsfelder und eigene Vorlieben. Obwohl sich einige Schüler nach dem sozialen Jahr künftig in anderen Berufsfeldern sehen, wollen sie die ehrenamtliche Arbeit fortsetzen.

