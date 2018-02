Zirndorfer Asylgruppe hilft nach dem Brand

ZIRNDORF - Nach dem Brand in einem Wohngebäude der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber will die Asylgruppe der evangelischen Kirchengemeinde St. Rochus helfen und sammelt Spenden. Die Polizei sucht derweil weiter nach der genauen Ursache für das Feuer.

Nach dem Brand in einem Wohngebäude der ZAE will die Asylgruppe der evangelischen Kirchengemeinde St. Rochus Spenden sammeln. Foto: ToMa



Schnell hatten Spezialisten der Kripo "Fremdverschulden" und damit einen Anschlag als Ursache des Brandes ausgeschlossen. Sie gehen davon aus, dass ein technischer Defekt der Auslöser war. An welchem Gerät er entstand, wird noch untersucht.

Die Flammen hatten sich am Montag im ersten und zweiten Stock des Containerbaus ausgebreitet. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung (ZAE) tätig ist, bemerkten das Feuer und begannen sofort, die Bewohner zu informieren und zu evakuieren. Unter Einsatz ihres Lebens, so schildert es ein Mann aus dem Wachteam, kümmerten sich seine Kollegen und er darum, dass die 112 Bewohner rechtzeitig in Sicherheit waren. Als die Feuerwehren anrückten, waren alle bereits draußen. Die Schicht habe optimal zusammengearbeitet, sagt er.

Auch die Asylgruppe der Gemeinde St. Rochus lobt die "beispielhafte Zusammenarbeit von Regierungsmitarbeitern, Rettungs- und Sanitätsdiensten, Polizeikräften, VAG-Bussen und dem Wachdienst": Alle Flüchtlinge seien sofort versorgt worden und konnten zeitnah ihre Ersatzzimmer beziehen.

Einige haben durch den Brand jedoch alles verloren, schreibt die Asylgruppe in einer Pressemitteilung. "Für alle ist noch unklar, was sie von den zurückgelassen Dingen noch verwenden können." Deshalb wolle man mit einer Spendensammlung helfen, die Betroffenen mit dem Allernotwendigsten zu versorgen. Die "Erste Hilfe" kann über das Online-Spendenportal der Sparkasse Fürth www.gut-fuer-fuerth.de (Projektnummer 60755) unterstützt werden oder durch eine Überweisung auf das Spendenkonto der evangelischen Kirchengemeinde Zirndorf, ebenfalls bei der Sparkasse Fürth IBAN: DE87 7625 0000 0000 0273 83.

