Zirndorfer Cyrenesen zünden ihre Faschingsknaller

Erste Prunksitzung begeisterte das Publikum in der Paul-Metz-Halle - vor 54 Minuten

ZIRNDORF - Von der grauen Wintertristesse lassen sich die Narren die Stimmung nicht vermiesen: Mit ihrer ersten Prunksitzung hat auch die Cyrenesia Zirndorf in der Paul-Metz-Halle die Session 2019 eröffnet. Wir haben die Bilder.

Über ein Jahr lang haben die Aktiven trainiert, und für die Besucher war schnell klar: Das hat sich gelohnt. So begeisterte die Kindergarde mit ihrem Tanz. Die Inthronisation des neuen Prinezenpaars, ihrer Lieblichkeit Prinzessin Corinna I. und seiner Tollität Prinz Thorsten I., folgte als erster Höhepunkt. In einer wunderbaren Choreografie verwandelten sich die Minis der Cyrenesia in Schmetterlinge. Auch Tanzmariechen und Büttenreden begeisterten das Publikum.

