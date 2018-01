Zirndorfer Jahresstart voller Optimismus

ZIRNDORF - „Zirndorf steht gut da“: Bürgermeister Thomas Zwingel wollte sich auch angesichts von Millionen städtischer Schulden und schwieriger Haushaltsverhandlungen den Schwung und Optimismus des Jahresbeginns nicht nehmen lassen. Beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt blickte er auf kommunales, aber auch auf bundes- und weltpolitisches Geschehen.

Ein Stehempfang mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft hat in Zirndorf Tradition. Den richtigen Schwung gibt die Stadtkapelle den Gästen mit. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Ob es an der Prunksitzung der Cyrenesia am Vorabend lag? Der kleine Saal der Paul-Metz-Halle war nicht ganz so gut besucht wie in früheren Jahren. Vertreter aus Politik und Wirtschaft, von Kirche und Wohlfahrtsverbänden, Polizei und Feuerwehr, Neubürger und die frisch gekürte Miss Franken Classic Diana Lisak waren gekommen, um gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Denn, so Zwingel: „Unsere Stärke ist unser Gemeinsinn.“ Damit meinte er nicht nur die vielen Ehrenamtlichen, die in der Stadt anpacken, sondern: „Bei allen unterschiedlichen Auffassungen gibt es etwas, das uns eint, die Verbundenheit zu Zirndorf.“

Die weichen Standortfaktoren hob der Rathauschef in seiner Rede hervor. Im Rückblick auf 2017 waren es die Grünfläche Bibertinsel oder die Fortschritte für Radler. Schulen, Kinderbetreuung, Bücherei — all das sei wichtig für die Stadt. Ausdrücklich fügte er seiner Aufzählung das teure, aber geschätzte Bibertbad hinzu.

Anlage für Senioren

Gute Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze stünden heuer ganz oben auf der Agenda, kündigte Zwingel an. Man suche Standorte für neue Gewerbegebiete, außerdem soll in der Nähe des Pinderparks eine Anlage für seniorengerechtes Wohnen entstehen.

Auch wenn die Stadt zu ihrer Verantwortung in Sachen Kinderbetreuung stehe, dem Rechtsanspruch auf einen Hortplatz erteilte das Stadtoberhaupt eine Absage: „Die Politik soll den Eltern nichts versprechen, was die Kommunen nicht einhalten können.“ Denn die Finanzierung der umfassenden Betreuung sei völlig ungeklärt.

Ein Musterbeispiel interkommunaler Zusammenarbeit nannte Zwingel das Projekt „Wallensteins Lager“, das zwischen Zirndorf, Oberasbach und Stein an das Aufeinandertreffen der Kontrahenten im Dreißigjährigen Krieg erinnern wird (wir berichteten).

Zu den Themen, die die Stadt 2018 außerdem beschäftigen, zählte er das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum durch die städtische WBG und einen endlich barrierefreien Bahnhof, für den aktuell ein Konzept geprüft werde.

