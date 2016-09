Zirndorfer Schüler bauen Insektenhotels

Kreativer Abschluss zum Ende des Schuljahres - vor 52 Minuten

ZIRNDORF - Wildbienen oder Hummeln gehören zu den Nützlingen, doch ihr Lebensraum in Mauerritzen oder alten Hölzern ist oft sehr knapp.

Die selbstgebauten Insektenhotels wurden während eines Ausflugs aufgestellt. © privat



Eine sechste Klasse der Mittelschule Zirndorf hat daher gemeinsam mit dem örtlichen Bund Naturschutz Insektenhotels gebaut. Fünf Unterkünfte für die Blütenstaubsammler und Blattlaus-Vertilger sind entstanden. In einen Rahmen wurden dazu Bambus, Pflanzenstängel oder Hartholzstücke mit Löchern eingesetzt. Während eines Ausflugs wurden die Insektenhotels aufgestellt. Angekommen an dem Wildblumenstreifen am Weiherhofer Weg meinten einige Schüler, dass hier doch nur Unkraut wachse, auch die Insekten finden hier eine heimische Pflanzenvielfalt, die ihnen Nahrung verspricht. Genau der richtige Ort also, um die Unterkünfte für den Brummer und Summer aufzustellen.

