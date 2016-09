Zouzy und die sieben Sangesbrüder

FÜRTH - Der ukrainische Männerchor Gregorianika legt wieder die Kutten an, geht auf Tournee und gastiert gemeinsam mit der jungen Sängerin Zouzy im Oktober in Cadolzburg.

Lasst uns fromm und munter sein: „In Medias Res“ ist der Titel der Herbsttournee von Gregorianika. Mit der Sängerin Zouzy gastieren die sieben Sänger demnächst in Cadolzburg. © Foto: PR



Im ukrainischen Lemberg ging vor 14 Jahren alles los. Sieben Studenten, die sich am Konservatorium zum klassischen Sänger ausbilden ließen, entdeckten ihre gemeinsame Liebe zur Musik des frühen Mittelalters. Heute sind sie „die mit den Mönchskutten“ und treten in Büßergewändern vor eine stattliche Fangemeinde. Unter dem Namen Gregorianika — nicht zu verwechseln mit The Gregorian Voices oder der Band Gregoriana, die in diesem Frühjahr beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest baden ging — haben sich die Herren in Deutschland, wo sie erstmals 2005 die Stimmbänder sonor vibrieren ließen, einen respektablen Ruf unter Freunden der etwas kuschligeren Konzerterlebnisse ersungen.

„Auf vielfachen Wunsch“, so der Veranstalter, setzen die Ukrainer bei ihrer Herbsttournee nach zahlreichen A-cappella-Konzerten auf musikalische Begleitung, auf eine imposante Licht- und Laser-Show sowie auf Klassiker („When time goes by“, „Rhythm of my heart“) in Pop-Arrangements. Auch eine Frauenstimme wird erklingen, es ist die der erst 16 Jahre jungen Sängerin Zouzy — sie ist mit von der Partie, wenn die sieben Gregorianikaner im Rahmen ihrer „In Medias Res“-Tour am 23. Oktober Einzug halten in Cadolzburgs St.-Otto-Kirche, wo sie schon 2014 stoppten. Beginn ist um 18 Uhr.

Karten gibt es ab 19 Euro, der Kartenvorverkauf läuft. 20 Prozent ZAC-Rabatt gewährt der FN-Ticket-Point (Rudolf-Breitscheid-Straße 19, Tel. 2 16 27 77).

mab