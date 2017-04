Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Motorrad übersehen: 21-Jähriger in Fürth verletzt Offenbar aus Unachtsamkeit kam es am späten Mittwochabend in Fürth zum Zusammenprall eines Motorrads mit einem Auto: Der Pkw-Fahrer hatte den Biker vermutlich übersehen, als er gerade vom Gelände einer Tankstelle fahren wollte.