Zu heiß: Radtour mit dem OB abgekürzt

Religiöse Orte im Blick — Abstecher nach Poppenreuth gestrichen — Uferpromenade lockte - vor 59 Minuten

FÜRTH - Auf große Resonanz ist auch heuer wieder die Radtour mit OB Thomas Jung gestoßen. Rund 150 Radler sind am Samstagnachmittag zum Kirchenplatz St. Michael gekommen, um von dort aus Gotteshäuser der Kleeblattstadt unter die Lupe zu nehmen.

Der Schweiß floss in Strömen, als die Radler den Kulturort Badstraße 8 an der Uferpromenade erreichten. Neidvoll blickte mancher auf die Badenden in der Rednitz. © Foto: Volker Dittmar



Neben der Michelskirche und St. Heinrich standen die Chapel in der Flößaustraße, die benachbarte Moschee und die Kirche Maria Magdalena ebenfalls in der Südstadt auf dem Programm. Auf den geplanten Abstecher zu St. Peter und Paul nach Poppenreuth und zur Wilhelm Löhe-Gedächtniskirche nach Ronhof verzichtete man wegen der hohen Temperaturen um 30 Grad. Die sorgten dafür, dass der Tross von Thomas Jung immer mehr schrumpfte. Viele Teilnehmer strichen wegen der Hitze unterwegs die Segel. Doch immerhin noch rund 100 erreichten das Ziel, den Kulturort Badstraße 8.

Der jüngste Teilnehmer war gerade mal zwölf Monate alt, der älteste brachte es auf stolze 87 Jahre. Das steht für die große Bandbreite der Menschen, die sich von den Exkursionen des OB angesprochen fühlen. Etwa die Hälfte der der diesjährigen Mitradler bestand aus Stammgästen. Es fühlen sich aber auch immer wieder Neulinge angesprochen.

Erinnerungen geweckt

Wie Sara Ann Ertl, die am Ziel von der Nostalgie eingeholt wurde. "Hier im alten Flussbad habe ich vor 65 Jahren das Schwimmen gelernt", berichtet sie begeistert. Zusammen mit Anna Hoffmann und Norbert Engel hatte sich auf die Tour durch Fürth gemacht. Was sie beeindruckt hat, war die Lockerheit, mit der die evangelische Freikirche Chapel von Gemeindemitgliedern vorgestellt wurde. Das erinnert sie an die religiösen Verhältnisse in Amerika, wo ihre Tochter lebt. Die Chapel diente einst den in Fürth stationierten US-Soldaten als Gotteshaus.

Anna Hoffman und Norbert Engel waren insbesondere von der Mevlana-Moschee begeistert, die den Radlern von Iman Hikmet Atav und Stadtrat Aydin Kaval erläutert wurde. Anna Hoffmann wird auch die herrlichen Teppiche dort in Erinnerung behalten. Ihretwegen hätte die Radtour nicht abgekürzt werden müssen, erklärt die sportliche Nürnbergerin.

Zum Auftakt hatte Dekan Jörg Sichelstiel den Radlern Fürth die Geschichte des ältesten Fürther Gotteshauses vor Augen geführt. Nur von außen wurde es allerdings unter die Lupe genommen, wie auch die katholische St. Heinrichskirche in der Südstadt. Maria Magdalena hatte Thomas Jung kurzfristig ins Programm aufgenommen, weil diese neue Kirche der Kalbsiedlung nach seiner Erfahrung nicht einmal alle Taxifahrer kennen. Obwohl er Urlaub hat, begleitete Verkehrspolizist Klaus Strebel die Radler mit dem Dienstmotorrad. Ronald Zaulig und Dieter Bloß von Roten Kreuz komplettierten als Nachhut die Motorrad-Eskorte. Auch die von ihnen garantierte Vorfahrt im Stadtverkehr faszinierte viele Mitradler.

Volker Dittmar