Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nach Fürth Stadeln beordert. Im Keller eines Wohnhauses waren gelagerte Gegenstände in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei versuchten die Bewohner des Hauses das Feuer zuerst selbst zu löschen, was ihnen jedoch nur teilweise gelang. Erst die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand beseitigen. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon, keiner von ihnen erlitt ernsthafte Verletzungen. Trotzdem ist das Haus zum jetzigen Zeitpunkt unbewohnbar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Brandursache aufzuklären. © NEWS5 / Bauer