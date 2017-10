Zum Geburtstag: Fürthermare erweitert Saunalandschaft

Zehnjähriges Jubiläum wird gefeiert — Aqua-Kinonacht am kommenden Freitag - vor 33 Minuten

FÜRTH - Das Fürthermare feiert: Vor zehn Jahren wurde das Thermal- und Erlebnisbad am Fürther Scherbsgraben eröffnet. Das Jubiläum wird nächstes Wochenende groß gefeiert. Zum Geburtstag wurde nun zudem verkündet: 2018/19 soll die Saunalandschaft erweitert werden.

So soll die Saunalandschaft ergänzt werden: Eine Aufgusssauna wird größer, ein Ruhehaus und ein neues Sonnendeck wird gebaut. © Fürthermare



Bis 2019 soll der Saunabereich unter laufendem Betrieb für 2,9 Millionen Euro vergrößert werden. Die zentrale Aufguss-Sauna "Casa del Fuego" soll auf 200 Quadratmeter verdoppelt werden. Gebaut werden soll außerdem ein neues Ruhehaus (eine "Finca") mit Lounge, Kaminraum, Schwebeliegen und Sonnenterrasse. Die Liegeflächen im Saunagarten wiederum sollen durch ein Sonnendeck ergänzt werden. Neu entstehen sollen auch Räume für Wellnessanwendungen und Massagen.

Der "mallorquinische" Stil der Saunalandschaft soll beibehalten werden. Die Anlage zähle aktuell zu den beliebtesten ihrer Art in Nordbayern, so Fürthermare-Betreiber Horst Kiesel. Deshalb sei es dringend nötig, "hochwertige Ruhebereiche" zu schaffen. Auch bei den Aufgüssen sei die Nachfrage so stark angestiegen, dass eine größere Sauna speziell für diese Zeremonien notwendig werde.

Finanziell sieht es nach keinem Schlag ins Wasser aus, ist die Sauna – Kiesels Domäne seit 1990 noch in der Stadtbadära – doch die wirtschaftliche Zugnummer der Bäderlandschaft mit über 4000 Quadratmeter Wasserfläche. Auch das Fitnessstudio mit 700 Mitgliedern trägt laut Kiesel zum Florieren des Fürthermares bei.

Beginnen soll die Baumaßnahme nach der endgültigen Entscheidung durch den Fürther Stadtrat und dem Vorliegen der baurechtlichen Genehmigung im neuen Jahr 2018. Das Startsignal zur Sauna-Erweiterung soll im Winter bereits die Errichtung des Sonnendecks hinter dem Hallenbad mit Ausblick auf den Waldmannsweiher geben. Aber erst muss im November noch der infra-Aufsichtsrat zustimmen. Für den OB ist das Projekt aber jetzt schon Garant dafür, dass das Fürthermare mit seinen 100 Mitarbeitern ein weiteres Jahrzehnt florieren kann.

Feier-Wochenende mit Kino und mehr

Anlässlich des Jubiläums wurde auch in die Vergangenheit geblickt: Für Oberbürgermeister Thomas Jung kam die Weichenstellung 2007 für das 33 Millionen Euro teure Thermal- und Spaßbad gerade noch rechtzeitig. Zwei Jahre später hätte der Stadtrat diese Investition unter dem Eindruck der Quelle-Pleite kaum noch genehmigt. Die infra steht nach wie vor für die Finanzierung der Fürther Bäderlandschaft ein.

Das Jubiläum wird vom 27. bis 29. Oktober mit einem bunten Programm gefeiert, auch die Fürther Nachrichten sind dabei. Zum Auftakt lockt am Freitag ab 19 Uhr großes Kino in der Therme. Auf schwimmenden Kinosessel kann das Publikum zuvor bei einem Voting selbst ausgewählte Filme genießen.

Das Fürthermare spendiert den Großen Cocktails und den Kleinen Wasserbälle. Am Samstag, 28. Oktober, gibt es von 14 bis 18 Uhr eine Poolparty mit Animation für Familien. Und die FN laden dazu ein, eigene Titelseiten an der Fotostation im Nostalgie-VW-Bus zu gestalten.

czi, di