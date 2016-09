Zum Jubiläum: Fürth soll aufgemöbelt werden

FÜRTH - Zum 200-jährigen Jubiläum der Stadterhebung 2018 soll Fürth kräftig aufgemöbelt werden. An drei Stellen sind neue Plätze geplant.

Bei einem Verzicht auf die Abbiegespur zur Tiefgarage des City-Centers vor dem Schliemann-Gymnasium könnte ein großer neuer Platz gestaltet werden, der sich bis zum Gasthof Zum Tannenbaum erstreckt. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Das Bestreben ist nicht neu, doch erst das Jubiläum und das gesteigerte Interesse der Stadtspitze an markanten Beiträgen sorgen offenbar für frische Dynamik. Seit neun Jahren schon gibt es Pläne, den Platz vor dem Amtsgericht und der Kirche Unsere Liebe Frau aufzuwerten. Über das Planungsstadium hinaus ist dieses Vorhaben freilich nicht gediehen.

Jetzt soll ein neuer Anlauf unternommen werden. Wie Baureferent Joachim Krauße auf Anfrage der Fürther Nachrichten erläutert, ist eine Anhebung des Terrains auf das Niveau des Theatervorplatzes und eine Begrünung zur Königstraße hin vorgesehen. Die Autos sollen den Menschen Platz machen. Ersatzparkplätze will der Baureferent in der Alexanderstraße schaffen. Er zieht sogar eine Verbindung von Hallplatz und Theatervorplatz in Erwägung. Der Verkehr könnte dann durch die Alexanderstraße geführt werden.

Nicht kleckern, sondern klotzen will Joachim Krauße zum Ausklang seiner Amtszeit auch vor der alten Feuerwache. Nach dem Umzug der Wehr in den Neubau an der Kapellenstraße verliert die Verkehrsfläche an Bedeutung. Wenn es gelingt, die Linksabbiegerspur zur Tiefgarage des City- Centers noch in der Königstraße unterzubringen, könnte auch die Schleife vor dem Schliemann-Gymnasium in den Platz integriert werden. Krauße: "Ich würde das sehr schön finden."

Runderneuerung des Umfeldes der St.-Paulskirche

Schon im Juni hat der Bauausschuss der Neugestaltung des Helmplatzes zwischen Gasthaus Zum Tannenbaum und der alten Feuerwache grünes Licht signalisiert. Die Trennung von Straße und Gehweg soll aufgehoben werden, neues Natursteinpflaster zur ästhetischen Aufwertung beitragen. 550.000 Euro sind dafür veranschlagt. 40 Prozent der Summe sollen die Anlieger aufbringen.

Mit weiteren 550.000 Euro schlägt daneben die Runderneuerung des Umfeldes der St.-Paulskirche zu Buche. Zwar handelt es sich bei den 4000 Quadratmetern streng genommen um Kirchengrund, doch in der Praxis ist es eine öffentliche Fläche, weshalb die Stadt auch den Löwenanteil der Kosten übernehmen will. Nur 100.000 Euro stemmt die Kirchengemeinde. Der ramponierte Vorplatz des Gotteshauses birgt inzwischen Unfallgefahren. Auch fehlt ein barrierefreier Zugang zur Kirche.

Bei seiner jüngsten Radtour hat Oberbürgermeister Thomas Jung für dieses und die anderen Vorhaben geworben. Auch der Baureferent schlägt in diese Kerbe, wenn er meint: "Es darf für eine Stadt von der Größe Fürths nicht unmöglich sein, solche Großprojekte zu stemmen." Krauße verweist auf die wesentlich diffizilere Umgestaltung der Billinganlage, die Fürth schließlich auch gemeistert habe. Zudem stünden Fördermittel in Aussicht.

