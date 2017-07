Zum Reinbeißen spaßig

FÜRTH - Ausgelassenes Finale der Musischen Woche 2017: Acht Fürther Schulen fesselten das Publikum im Stadttheater mit Freude an Tanz, Theater und Musik.

„Tanz verbindet“: Das Jugendzentrum Alpha 1 aus der Fronmüllerstraße und Kiderlin-Schüler machten am Donnerstag gemeinsame Sache. © Foto: Blind



"So ein begeisterungsfähiges Publikum hatten wir seit Jahren nicht mehr", stellte Organisatorin Ulrike Merkel fest. Ob vegane Vampire, bunte Bollywood-Tänze oder coole Sommerhits — der Spaß am Spiel war nicht nur den jungen Talenten, sondern auch ihren jubelnden Familien anzusehen.

Schnell ließ sich das Publikum von den Klängen des Orchesters Kunterbunt der Musikschule Fürth mitreißen. Mit den Gute-Laune-Klassikern "Ain’t no Sunshine when She’s Gone" und "Unchain My Heart" ebnen sie gewohnt souverän und leidenschaftlich den Weg für einen stimmungsvollen Abend. In die düstere "Villa Spooky" ging es mit der Grund- und Mittelschule Schwabacher Straße und ihrem "Mini-Grusical". Blut kann die vampirische Protagonistin zwar keines sehen; um das eigene Heim jedoch vor kaufwilligen Durchschnittsfamilien zu schützen, muss sie mit ihren Freuden die Zähne zeigen. Bei einer wahnwitzigen Verfolgungsjagd vertreiben die kleinen Gruseltalente die Eindringlinge. Das jauchzende Publikum dagegen wäre gern noch ein Weilchen im humorvollen Horror-Haus verweilt.

Hoch hinaus ging es mit der Luise-Leikam-Schule und ihrem Mini-Musical "Träume verleihen Flügel". Über kristallklare Seen und dichte Wälder fliegen Annas Stifte, um zu ihrer Besitzerin zurückzukehren — so bunt und fern vom trockenen Schulalltag ist ihre Reise, dass sie nur ein zauberhafter Traum sein kann.

Verträumt geht es mit den wellengleichen Orff-Klängen der Grundschule Soldnerstraße weiter. "Allein unter Piraten" findet sich ein Mädchen, das nicht Schiffe kapern, sondern singen muss, um Piratin zu werden. Nicht nur anderen Banditen, sondern auch dem Publikum stehlen die sirenenartigen Chor- und Solostimmen die Herzen.

Der zweite Teil des Abends wandte sich von fantasievollen Musicals hin zu poppigen Tanz- und Musikeinlagen. Den Auftakt machte die Humanistische Grundschule Fürth mit einer "Reise um die Welt". Ob französisch flatternde Cancan-Röcke oder launige Bollywood-Schirmtänze, das beschwingte Tanz-Medley erweiterte den Horizont. Für Urlaubsstimmung sorgten auch die Fünftklässler der Leopold-Ullstein-Realschule mit ihrem Beitrag "Sommersonne". Mit einem ansteckend rhythmischen Mix aus Sing- und Sprechstücken beschworen sie die Sommerferien temperamentvoll herauf.

Dass "Tanz verbindet", bewiesen die Mittelschule Kiderlinstraße und das Jugendzentrum Alpha 1. Selbstsicher zeigten sich die Solo-Tänzer im Glanz des Rampenlichts. Mit einer ausgefallenen Genremischung aus Ballett, Hip-Hop, Garde und Salsa packten sie das mitschwingende Publikum.

Zum krönenden Abschluss sorgte die Schulband der Hans-Böckler-Realschule mit poppigen Klassikern wie "Hit The Road Jack", Ukulele und Hawaiikette für Festivalstimmung. Am besten hört man eben auf, wenn’s am schönsten ist.

Das wissen auch die moderierenden Theaterfledermäuse Lena und Lotte der Grundschule Schwabacher Straße, die das Publikum mit Jux und Tollerei durch den Abend führten. "Jetzt macht mal den Flattermann!", mit diesen Worten scheuchen sie die zufriedenen Zuschauer davon. "Die Techniker müssen aufräumen!"

PATRICIA BLIND