Feucht-fröhlich ging es am Wochenende auf der Seukendorfer Kärwa zu. Die letzte der Landkreiskirchweihen wurde am Freitag um 20 Uhr offiziell von Bürgermeister Werner Tiefel mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet. Einer der Höhepunkte war der Festzug am Sonntag, der mehr als gut besucht war. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. © Marcus Weier