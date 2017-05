38 Kilometer kann so ein Wetterballon in die Höhe steigen, bis er platzt und die Sonde mit einem Fallschirm zurückkehrt. Schüler des Langenzenner Wolfgang-Borchert-Gymnasiums ließen nach einjähriger Vorbereitung nun ihren eigenen Stratosphärenballon in den Himmel schweben.

Am verkaufsoffenen Sonntag stand in der Faberstand keines der unzähligen Glücksräder still. Und am Tag zuvor erlebten die Besucher des Kulturfrühlings einen sehr unterhaltsamen Abend auf dem Mecklenburger Platz.